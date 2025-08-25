El Agustino: Padre de adolescente de 16 años devuelve los celulares de alta gama que su menor hijo robó

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Un menor de edad fue detenido luego que sustrajera dos equipos móviles a dos transeúntes. Afotunadamente, salieron ilesas y pudieron recuperar su celulares

Adolescente es detenido por robo de celulares

En el distrito de El Agustino, un menor de edad de 16 años fue capturado por la Policía Nacional del Perú (PNP) luego de haber sustraído dos equipos móviles a dos mujeres a la atura de la cuadra 15 de la avenida Rivaguero.

El gerente de seguridad ciudadana del distrito de El Agustino, Jorge Nieves, brindó los detalles del hecho donde indica que el menor de edad no actuó solo: dos eran los delincuentes que tenían como objetivo el robo de celulares. El menor de edad identificado con las iniciales S.R. descendió de un vehículo manejado por su cómplice de quién siguen los rastros.

Ante el ataque del adolescente, una de las mujeres intenta guardar su equipo en la parte trasera de su pantalón pero, lamentablemente, no pudo hacer nada para evitar el robo. Producto del accionar delictivo, el otro sujeto espera metros más adelante con el vehículo para emprender la huida.

Padre de malhechor devolvió celulares a comisaría

A través de las cámaras de vigilancia del distrito, es que se logra la captura de uno de los sujetos. El menor de edad confiesa a la PNP que es parte del robo luego de realizar una llamada para recuperar los equipos, que a través del seguimiento de las cámaras logran identificar un lugar que funciona como receptora de robos de otros posibles delincuentes.

Esta no sería la primera vez que ese local está en la mira de las autoridades. Según información policial el local está identificado como 'Chola Wendy' donde en reiteradas oportunidades la policía ha investigado el lugar como recepción de objetos robados.

Sin embargo, grande fue la sorpresa cuando el propio padre fue a recoger los equipos robados por su hijo menor de edad al recinto. En el registro visual de la municipalidad, se observa cómo el padre de familia llega con su hijo de 16 años a recoger los equipos que luego serían puestos a disposición de la comisaría por el mismo papá.

Con el apoyo de las cámaras de vigilancia del distrito de El Agustino, se registró el robo de dos celulares de alta gama perpetuadas por dos malhechores. El padre de uno de los menores de edad involucrados, devolvió los equipos al enterarse del robo.