Costa Verde CIERRA hoy domingo 7 de diciembre por la maratón Mapoli 2025: rutas de desvío y horarios

La Municipalidad de San Miguel anunció el cierre temporal del circuito de playas de la Costa Verde hoy domingo 7 de diciembre, debido a la realización de la Maratón Popular de Lima (Mapoli) 10K, 21K y 42K desde tempranas horas.

El objetivo de esta interrupción vehicular es "garantizar la seguridad de los participantes y el adecuado desarrollo del evento deportivo", cuyo punto de partida será la explanada de la Costa Verde, a la altura del puente peatonal John Lennon.

El comunicado del municipio distrital también recomienda a conductores tomar las previsiones del caso, utilizando rutas alternas para evitar retrasos y contratiempos en sus desplazamientos. Conoce aquí cuáles son los horarios y plan de desvíos.

Recorridos de la Mapoli 2025

Desde las 4 a.m., los primeros corredores se empezaron a concentrar en la zona, mientras se generaba el despliegue logístico y policial que el evento deportivo requiere.

Las siguientes rutas de la maratón, la cual se divide por tres distancias, están debidamente señalizadas y cerradas al tránsito vehicular:

42K: Costa Verde (ida y vuelta a Chorrillos), ascenso y recorrido urbano por San Miguel y Magdalena, y Costa Verde (ida y vuelta hasta La Perla).

Mapa de recorrido de la Mapoli, establecido por la Municipalidad de San Miguel.

La nueva restricción vehicular no permitirá que ninguna unidad circule por la vía costera y estará vigente desde las 3 a.m. hasta el mediodía de hoy 7 de diciembre.

Asimismo, la reapertura de la Costa Verde está dispuesta para el mediodía, después de culminada la competencia maratónica.

Rutas alternas para conductores

La Municipalidad de San Miguel recomienda a los conductores que deban desplazarse por la zona optar por dirigirse por desvíos alternativos como las avenidas Brasil y Ejército.

Además de San Miguel, el cierre temporal de esta arteria estratégica afectará, mayormente, a los distrintos cercanos: Magdalena, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos. De hecho, esta interrupción es el punto culminante de una semana marcada por obras de construcción que aumentan el tránsito en diversas avenidas importantes de Lima.

