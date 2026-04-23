EsSalud garantiza abastecimiento de Factor IX para pacientes con hemofilia B por todo un año

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Seguro Social de Salud (EsSalud) confirmó la adquisición internacional del medicamento Factor IX para asegurar el tratamiento de pacientes con hemofilia B durante un año. La institución ejecutó esta compra estratégica con el objetivo de garantizar la continuidad de la atención y el bienestar.

Certificaciones y respaldo sanitario

Según el comunicado oficial de la institución, este lote de medicamentos cuenta con todas las certificaciones de seguridad exigidas por la normativa global vigente actualmente. La dotación fue observada de manera rigurosa por especialistas del Digemid que aseguraron la idoneidad terapéutica.

"Cuenta con la autorización sanitaria de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), lo que garantiza su idoneidad terapéutica", indica el comunicado.

La participación del organismo en este proceso busca generar la tranquilidad de los pacientes que utilizan este fármaco para su vida diaria. EsSalud precisó que la compra se realizó bajo la Ley de Contrataciones del Estado, asegurando transparencia en cada etapa.

Este esfuerzo administrativo responde a la necesidad de mantener un flujo constante de fármacos esenciales en la red asistencial nacional. La seguridad del paciente es el eje central de esta adquisición, buscando evitar interrupciones que comprometan gravemente la salud de los asegurados.

Superación de la escasez internacional

La entidad explicó que esta adquisición permite superar la falta de stock derivada de un contexto internacional adverso de baja producción mundial. Esta situación afectó el suministro en diversos países, pero las gestiones locales han permitido restablecer el flujo del medicamento progresivamente.

"Esta compra estratégica permite superar la escasez derivada de un contexto internacional adverso de baja producción, situación que afectó el suministro en diversos países", explicó.

El desabastecimiento generó preocupación en la comunidad médica, por lo que la compra directa internacional fue la solución más efectiva. El seguro de salud informó que la distribución a nivel nacional ya se está coordinando para que pueda llegar a todos los hospitales del país.

A través de su comunicado establecen que con este nuevo cargamento se pueda cubrir la demanda total de los pacientes inscritos en el programa de hematología. El acceso al Factor IX es un derecho fundamental para todos los pacientes que padecen hemofilia B, garantizando que reciban su medicación oportunamente.

La institución reafirma su compromiso de brindar atención y tratamiento oportuno a todos los asegurados en el territorio nacional. La disponibilidad del Factor IX es crucial para evitar complicaciones graves en las personas diagnosticadas con la enfermedad sanguinea en el Perú.