Ramón Mifflin, histórico exjugador de la selección peruana, fue hospitalizado: ¿Cuál es su actual estado de salud?

18/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El histórico exjugador de la selección peruana, Ramón Mifflin preocupó a sus hinchas y fanáticos del fútbol debido a que en las redes sociales circuló una imagen donde se le veía hospitalizado. Tras ello fue el mismo exdeportista quién reveló cuál es su estado de salud actual.

Ramón Mifflin revela cómo se encuentra tras ser operado

Una de las glorias de nuestro balompié peruano, Ramón Mifflin llamó la atención tras aparecer en redes sociales como Facebook e Instagram echado sobre una cama de hospital lo que derivó en diversos rumores sobre qué fue lo que le había sucedido al mundialista de México 70 con la Blanquirroja.

En medio de ese panorama de incertidumbre por conocer qué viene atravesando el ex mediocampista nacional, el programa de América Televisión, 'Desvelados' acudió hasta el Hospital Edgardo Rebagliati, del Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud), lugar donde la leyenda del Sporting Cristal se viene recuperando tras ser sometido a una operación.

De acuerdo al espacio televisivo el apodado 'Cabezón' sufrió una aparente isquemia, es decir, la disminución o interrupción del flujo sanguíneo a un tejido u órgano del cuerpo lo que termina provocando la falta de oxígeno denominada hipoxia y nutrientes esenciales.

"He tenido un percance en el cerebro, pero ya se va superando ¿no? Me perdí, se me borró el cassette como se dice. No podía hablar, se me trababa y me olvidaba las cosas. No sabía qué estaba haciendo", manifestó el también excomentarista deportivo.

Cabe señalar que, el exmundialista reveló que todo ocurrió en cuestión de segundos cuando se encontraba en la comodidad de su casa. Al respecto, Mifflin narró que estaba viendo televisión cuando de pronto le "vino una ansiedad" y "un poco de mareo". "Fui al baño, me mareé, no podía hablar", explicó el exfutbolista.

En tal sentido, hizo mea culpa por estar delicado de salud debido a que admitió que no ha estado tomando sus medicamentos lo que todo haría indicar que fue un factor por lo que se sintió mal.

Héctor Chumpitaz, el 'Capitán de América', lo fue a visitar

Uno de los grandes amigos y hermanos que le ha dado el fútbol a Ramón Mifflin es sin duda alguna el exdefensa nacional don Héctor Chumpitaz, quien acudió a visitarlo hasta el centro de salud tras conocer de su padecimiento.

"Yo llegué, justo me abrazó. Es una pena cuán tiempo hemos compartido", señaló con la voz entrecortada el 'Capitán de América' totalmente conmovido por lo que le sucedió a su amigo Ramón Mifflin.

Es así que, tras aparecer en fotos sobre una cama de hospital, se conoció que el histórico exjugador de la selección peruana, Ramón Mifflin, viene recuperándose de una operación tras sufrir una aparente isquemia.