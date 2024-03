EsSalud salva la vida de sexagenaria que se tragó un clavo dentro de chicharrón

Durante cirugía de alta complejidad, el equipo del servicio de Cirugía Cardiaca y Vascular Periférica del Hospital Almenara, liderado por el cirujano cardiovascular Juan Diego Cuipal Alcalde, logró extraer un clavo que atravesó la garganta de una paciente de 68 años.

En Ica, Celia Tello celebraba la llegada de una de sus hijas a Ica desde España, con un banquete cuyo plato principal eran los chicharrones preparados por ella misma. Mientras degustaba el tradicional platillo, sintió que algo raspó su garganta. Al pasar los días, los dolores se intensificaron, su cuello se inflamó y pensó que se trataba de alguna infección. Volvió a Lima y cuando vio que había tosido sangre, se preocupó.

Rápidamente, se acercó a la emergencia del Hospital Almenara en donde le realizaron diversos exámenes y una tomografía que fue determinante. En las imágenes se descubrió un objeto metálico que atravesaba la arteria carótida, una arteria importante que lleva irrigación al cerebro.

Nadie podía creer cómo Celia de 68 años, había sobrevivido con un clavo incrustado en la arteria por 43 días.

"Estaba muy asustada, no me recuperaba; jamás imaginé que el raspón que sentí al tragar el chicharrón era a causa de un clavo en mi garganta. Mi familia me acompañó y dio su apoyo. Mi fe en Dios y los doctores hizo posible este milagro; gracias al hospital Almenara" declaró conmovida la paciente.