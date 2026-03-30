Estafas por WhatsApp: Estos 5 errores de seguridad facilitan el robo de cuentas

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En América Latina, WhatsApp está presente en más del 90 % de los usuarios de internet, con niveles especialmente altos en países como México (94 %) y Argentina (93 %).

En este contexto, ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, advierte en los últimos años, detectar fraudes pasó de mensajes obvios del tipo "gane un premio" a tácticas complejas de ingeniería social, clonación de cuentas y robo de datos dirigidos tanto a usuarios comunes como a instituciones públicas.

Errores más comunes

1.No activar la confirmación en dos pasos: Este es sin duda el error más común y el que más daño causa, y no solo en WhatsApp, si no que muchas de las estafas actuales solo tienen éxito porque la víctima no cuenta con una capa extra de protección.

2.Hacer clic en enlaces a "ofertas imperdibles", promociones o acciones instantáneas: Creer mensajes que ofrecen una ventaja económica inmediata o un premio inesperado. La estafa suele llegar por WhatsApp con un enlace acortado y un texto pegadizo. Al hacer clic en estos enlaces, se accede a una página que imita a la perfección el sitio web oficial de la empresa. Allí, se introducen datos personales, contraseñas bancarias e incluso datos de tarjeta.

Estafas por WhatsApp

3. Dejar la foto de perfil a la vista de cualquiera: Este error facilita uno de los tipos de fraude más comunes. La suplantación de identidad o la estafa del número nuevo. A diferencia de la clonación, en este caso el delincuente no piratea la cuenta, sino que simplemente crea una nueva utilizando los datos públicos.

4. No hacer copias de seguridad blindadas de las conversaciones en la nube: Muchas personas se centran en proteger la aplicación, pero olvidan la información que se almacena fuera de ella. WhatsApp realiza copias de seguridad automáticas en Google Drive (Android) o iCloud (iPhone). El error es que estas copias de seguridad no están protegidas por el mismo cifrado que la app.

5. Mantener la vista previa de notificaciones en la pantalla bloqueada: Un delincuente (o alguien malintencionado) puede intentar registrar tu WhatsApp en otro móvil. El código de verificación llega por SMS al dispositivo y si la vista previa está activa, el atacante puede leer el código de 6 dígitos sin necesidad de la huella dactilar o contraseña.

La mayoría de las estafas de WhatsApp no se basan en tecnologías sofisticadas, sino en simples errores que cometemos con las prisas del día a día. Los delincuentes se aprovechan de nuestra curiosidad, urgencia emocional y, sobre todo, de la configuración de privacidad que dejamos "abierta" por defecto.