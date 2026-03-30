Increíble hallazgo arqueológico en Virú: hallan residencia de élite perteneciente a la cultura prehispánica

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un sorprendente hallazgo arqueológico se dio en Virú, La Libertad, donde se logró poner en evidencia como lucían las residencias de la clase alta en la época prehispánica. Estas contaban con algunas estructuras complejas, cocina y objetos finos que mostraban su posición privilegiada.

Residencia de élite revela nueva forma de vida

A través de un corto de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), se logró evidenciar como este hallazgo se dio en el sector de Huacaquito, también conocida como Huaca Amalia. Los arqueólogos responsables del descubrimiento revelaron que notaron los ambientes de la residencia muy bien definida, al igual que los accesos, plataformas y los espacios de área común.

Los arqueólogos a cargo del Proyecto Arqueológico Valle de Virú lograron hallar una cocina con varios fogones, algo que no era común en la época, esto sugeriría una organización más desarrollada dentro de la casta. Esto permitió determinar el como se alimentaban según el estatus y como la infraestructura en los hogares ya variaba según la escala social.

A su vez, también se encontraron restos de cerámica fina y elementos decorativos, lo que reforzaría la hipótesis de que eran personas de cargo importante en la cultura Virú. Estos artefactos además de poner en evidencia la actividad doméstica, también logró hacer ver el nivel de sofisticación que tenían.

Importancia del hallazgo en el valle de Virú

Este hallazgo arqueológico en Virú cobra relevancia porque cambia el enfoque tradicional de estudio, que solía enfocarse en templos o entierros. Es por ello que los investigadores pueden estudiar el cómo vivían las élites, lo que también permite reconstruir los aspectos cotidianos de estas culturas.

Según los estudios realizados, este tipo de evidencia confirma que existía una estructura social jerarquizada, donde ciertos grupos contaban con espacios diferenciados y mejores condiciones de vida. Esto reforzaría la idea de que Virú fue un centro importante en el desarrollo de sociedades complejas.

Asimismo, el sitio presenta ocupaciones de distintas épocas, lo que indica que el área fue utilizada durante largos periodos por diversas culturas. Esto convierte al valle en un punto clave para entender la evolución histórica en la costa norte del Perú.

Es por ello que este hallazgo arqueológico en Virú aporta nuevas pistas sobre la residencia de élite prehispánica, su organización interna y el uso de espacios domésticos, consolidando la importancia del valle en la historia del antiguo Perú y su desarrollo social.