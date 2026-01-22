Fans peruanas de BTS estarán protegidas: Policía activa patrullaje virtual para detectar estafas

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El grupo de K-pop BTS pisará por primera vez suelo peruano en octubre de este año y desde su anuncio ha generado gran furor en sus fanáticas peruanas. Sin embargo, a raíz de ello han surgido estafadores que ofrecen preventas de entradas y membresías en redes. Al respecto la PNP ha dado a conocer una nueva medida de protección.

PNP brinda protección a Fans peruanas de BTS

Con la consigna de detectar y neutralizar estafas vinculadas a la comercialización fraudulenta de boletos para los conciertos de la agrupación surcoreana, la Policía Nacional del Perú activó un patrullaje virtual preventivo buscando de esta forma proteger a los seguidores y fandom Army.

Y es que, tras conocer que Jin, Jungkook, J-Hope, Suga, V, RM y Jimin vendrán a nuestro país su fanaticada peruana se ha convertido en blanco de sujetos inescrupulosos que se aprovechan de la emoción por los próximos shows para intentar engañarlas.

Estos se han sumergido en grupos y bases de fans en Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp y otras plataformas para persuadir a través de mensajes en el que aseguran la venta confiable de entradas para los conciertos de la agrupación musical de Asia, lo que deslizaría que detrás de ello estarían revendedores o personas dedicadas a la estafa.

Por eso, en un contexto en donde aún no se ha oficializado la venta de tickets para las presentaciones de BTS, la División de Delitos Informáticos de la Dirección de Investigación de Ciberdelincuencia ha advertido la aparición de estafas que podrían intensificarse.

¿Qué detectó el patrullaje virtual?

El comandante PNP Marco Antonio Carrasco Quispe, jefe del Departamento de Delitos Informáticos, en diálogo con la Agencia Andina, indicó que los ciberdelincuentes están empleando inteligencia artificial para crear perfiles falsos altamente sofisticados.

"También se ha detectado el uso de perfiles falsos, enlaces fraudulentos y mensajes con sentido de urgencia, dirigidos principalmente a jóvenes y seguidores del fandom, con el objetivo de obtener dinero, información personal o datos bancarios", manifestó.

@latinanoticias 🚨 Alerta para fans de BTS. Mientras miles celebran la posible llegada de la banda al Perú, inescrupulosos están engañando a seguidores con entradas falsas. A través de redes sociales ofrecen acceso a una supuesta preventa para fechas que BTS vendría al país. Recomiendan comprar solo por canales oficiales y no caer en estafas. ♬ sonido original - Latina Noticias

Además, se ha detectado la creación de páginas web clonadas que suplantan la identidad de la plataforma oficial Weverse, utilizada por los seguidores de BTS. Asimismo, 'vendedores' que ofrecen entradas VIP a cambio de favores sexuales. También se encontraron ventas falsas de entradas a precios muy bajos y muy altos.

Pese a que aún no se oficializa la venta de entradas para el concierto de BTS en Perú, inescrupulosos se aprovechan de la emoción del fandom Army para estafar por tal motivo a fin de brindar mayor seguridad, la Policía Nacional ha activado el patrullaje virtual para detectar estas acciones.