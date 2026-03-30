Hallan cuerpo sin vida de adulta mayor en pleno Centro de Lima al costado del Ministerio Público

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un hecho lamentable y tétrico se registró la tarde de este lunes 30 de marzo en el Cercado de Lima. En el cruce de la avenida Abancay con el jirón Cusco, a pocos metros de la sede institucional del Ministerio Público y de una de las entradas a Mesa Redonda, fue hallado el cuerpo sin vida de una adulta mayor.

Testimonios iniciales

De acuerdo con la versión de una testigo, el cadáver habría estado tendido en la zona desde el pasado sábado, expresando también con indignación la falta de reacción de quienes transitaban por el lugar desde esa fecha.

"No es dable que todos pasan, miran y no han hecho nada. Es un ser humano", señaló.

Según trabajadores de la zona, la mujer se dedicaba a la venta ambulatoria de accesorios junto a su hermana. Ambas desplegaban una tela en el suelo para ofrecer diversos artefactos a los transeúntes. La hermana, visiblemente afectada, evitó dar declaraciones a la prensa.

Acciones policiales

La zona fue acordonada por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), con apoyo de serenazgo de Lima. Mientras tanto, al cierre de esta edición, se espera la llegada de peritos de criminalística para realizar las diligencias correspondientes y determinar las causas del fallecimiento, identidad de la mujer y otros posibles familiares a los qué contactar para informar el deceso.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | En el cruce de la avenida Abancay con el jirón Cusco se halló el cuerpo sin vida de una adulta mayor cerca de la sede institucional del Ministerio Público. De acuerdo con la versión de una testigo, el cadáver habría estado en dicho lugar desde el... pic.twitter.com/7zhwLqVDqv — Exitosa Noticias (@exitosape) March 30, 2026

El hallazgo se produjo en una de las áreas más transitadas del Cercado de Lima, donde confluyen en un mismo espacio instituciones públicas y espacios comerciales, tanto formales como informales. La proximidad con el Ministerio Público y Mesa Redonda resalta la necesidad de reforzar la vigilancia y atención en zonas de alta circulación peatonal.

El hallazgo del cuerpo de una adulta mayor en pleno centro de Lima pone en evidencia la vulnerabilidad de los vendedores ambulantes y la falta de respuesta inmediata ante situaciones críticas en espacios públicos como esta. Las investigaciones de los peritos de criminalística serán clave para esclarecer las circunstancias del deceso y brindar respuestas, tanto a su hermana como a otros posibles familiares.