RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
Arriba del podio

¡Oro para Perú! Floretista Renzo Fukuda obtiene la primera medalla dorada en Panamericanos Junior

Con una actuación sobresaliente, el floretista Renzo Fukuda consiguió la primera medalla de oro para Perú en los Panamericanos Junior de Asunción. Además, María Karina Galindo ganó la de bronce en sable.

Renzo Fukuda se quedó con la medalla dorada en florete.
Renzo Fukuda se quedó con la medalla dorada en florete. (Panam Sports)

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 12/08/2025

Síguenos en Google News Google News

Buen resultado para Perú en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, en Paraguay. El floretista Renzo Fukuda se adjudicó la medalla de oro al imponerse en la final al guatemalteco Cristian Porras, y con ello, consigue la primera para la delegación nacional en la actual edición.

Triunfo autoritario de Fukuda

En esta modalidad de la esgrima, el deportista de origen nikkei demostró su superioridad y no le dio chances a su rival centroamericano. Con un contundente 15 a 6, se quedó con la presea dorada. Además, el representante peruano no perdió ni un solo combate en las rondas previas.

La fase de grupos estuvo compuesta de cinco asaltos y en cada uno, Fukuda sacó a relucir sus dotes con el florete. Esto lo puso como un candidato para subir a lo más alto del podio, lo que luego consiguió ante Porras, que poco pudo hacer ante cada tocado que asestó el floretista de 18 años.

Bronce en sable femenino

Posterior a la participación en florete, entró en acción María Karina Galindo, en la modalidad de sable femenino. La atleta peruana no consiguió emular el oro de Fukuda, sin embargo, a sus 16 años dio una lección de determinación al alcanzar las semifinales ante competidoras mejor ranqueadas.

Como Pizarro y Guerrero: Felipe Chávez debutó en el primer equipo de Bayern Múnich con solo 18 años
Lee también

Como Pizarro y Guerrero: Felipe Chávez debutó en el primer equipo de Bayern Múnich con solo 18 años

En la ronda de grupos, la joven esgrimista ganó tres de sus cinco duelos. En cuartos de final venció 15-13 en un ajustado combate a la estadounidense Delilah Huai. No obstante, en la búsqueda de la final, no pudo ante la puertorriqueña Gabriela Hwang, número 4 del mundo en su categoría.

Con este resultado, la delegación nacional consigue tres de las siete medallas que tiene hasta el momento en esgrima. Una de oro en florete con Fukuda, y dos de bronce con la obtenida con Galindo y la que ganó Lukas Eichhorn el último domingo en sable masculino.

Perú sigue sumando medallas: Delegación nacional alcanzó su quinta presea en Panamericanos Junior
Lee también

Perú sigue sumando medallas: Delegación nacional alcanzó su quinta presea en Panamericanos Junior

Así queda el medallero para el Team Perú hasta el momento:

ORO

1. Renzo Fukuda - Esgrima (Florete individual)

PLATA

2. Valentina Porcella - Tiro (Trap femenino)

BRONCE

3. Driulys Rivas - Judo (-52 kg)

4. Lukas Eichhorn - Esgrima (Sable individual)

5. Yasmín Silva - Natación (200 metros mariposa)

6. Diego Balbi - Natación (100 metros mariposa)

7. María Karina Galindo - Esgrima (Sable individual)

De esta forma, Perú sigue en ascenso en los Panamericanos Junior de Asunción 2025. Con Renzo Fukuda, se consiguió la primera dorada del certamen, lo que permitirá subir en la tabla general. Además, se empieza a ver los frutos del trabajo realizado en la Federación Nacional Deportiva Peruana de Esgrima (FNDPE).

Temas relacionados Esgrima Florete Medalla de Oro Panamericanos Junior peru

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA