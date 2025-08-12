¡Oro para Perú! Floretista Renzo Fukuda obtiene la primera medalla dorada en Panamericanos Junior

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Buen resultado para Perú en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, en Paraguay. El floretista Renzo Fukuda se adjudicó la medalla de oro al imponerse en la final al guatemalteco Cristian Porras, y con ello, consigue la primera para la delegación nacional en la actual edición.

Triunfo autoritario de Fukuda

En esta modalidad de la esgrima, el deportista de origen nikkei demostró su superioridad y no le dio chances a su rival centroamericano. Con un contundente 15 a 6, se quedó con la presea dorada. Además, el representante peruano no perdió ni un solo combate en las rondas previas.

¡MEDALLA DE ORO PARA PERÚ! 🇵🇪🥇



Renzo Fukuda 🇵🇪 se impone con autoridad, 15-6 a Cristian Porras 🇬🇹, y se queda con la final de florete masculino, consiguiendo LA PRIMERA MEDALLA DE ORO PARA PERÚ EN #ASU2025. No perdió un solo combate. ¡Gracias, Renzo! 💪✨️🇵🇪 pic.twitter.com/NB4Ai8AAwh — Punto en Juego (@PuntoEnJuego) August 12, 2025

La fase de grupos estuvo compuesta de cinco asaltos y en cada uno, Fukuda sacó a relucir sus dotes con el florete. Esto lo puso como un candidato para subir a lo más alto del podio, lo que luego consiguió ante Porras, que poco pudo hacer ante cada tocado que asestó el floretista de 18 años.

Bronce en sable femenino

Posterior a la participación en florete, entró en acción María Karina Galindo, en la modalidad de sable femenino. La atleta peruana no consiguió emular el oro de Fukuda, sin embargo, a sus 16 años dio una lección de determinación al alcanzar las semifinales ante competidoras mejor ranqueadas.

En la ronda de grupos, la joven esgrimista ganó tres de sus cinco duelos. En cuartos de final venció 15-13 en un ajustado combate a la estadounidense Delilah Huai. No obstante, en la búsqueda de la final, no pudo ante la puertorriqueña Gabriela Hwang, número 4 del mundo en su categoría.

Con apenas 16 años, María Karina Galindo nos regaló una lección de coraje, determinación y amor por la patria. En la modalidad sable de esgrima, la joven guerrera logró el bronce en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, sumando la sexta medalla para el Perú. pic.twitter.com/uYmzkHpUHq — ipdperu (@ipdperu) August 12, 2025

Con este resultado, la delegación nacional consigue tres de las siete medallas que tiene hasta el momento en esgrima. Una de oro en florete con Fukuda, y dos de bronce con la obtenida con Galindo y la que ganó Lukas Eichhorn el último domingo en sable masculino.

Así queda el medallero para el Team Perú hasta el momento:

ORO

1. Renzo Fukuda - Esgrima (Florete individual)

PLATA

2. Valentina Porcella - Tiro (Trap femenino)

BRONCE

3. Driulys Rivas - Judo (-52 kg)

4. Lukas Eichhorn - Esgrima (Sable individual)

5. Yasmín Silva - Natación (200 metros mariposa)

6. Diego Balbi - Natación (100 metros mariposa)

7. María Karina Galindo - Esgrima (Sable individual)

De esta forma, Perú sigue en ascenso en los Panamericanos Junior de Asunción 2025. Con Renzo Fukuda, se consiguió la primera dorada del certamen, lo que permitirá subir en la tabla general. Además, se empieza a ver los frutos del trabajo realizado en la Federación Nacional Deportiva Peruana de Esgrima (FNDPE).