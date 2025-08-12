Adolescente trató de evitar robo de su celular y fue acuchillado por delincuentes: "Mi hijo se encuentra en UCI"

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo hecho ocurrido en Villa El Salvador comprueba la complicada situación de inseguridad que atraviesa Lima y gran parte del Perú. Esta vez, un joven de solo 14 años fue asaltado por un delincuente que no contento con ello, lo apuñaló violentamente tras resistirse al robo.

Adolescente es acuchillado en Villa El Salvador

De acuerdo a las declaraciones de Justo Vidal, padre del menor, el hecho se dio sobre la noche de este lunes 11 de agosto en un parque del conocido Grupo 13 del populoso distrito del sur de la capital. El joven salió de entrenar fútbol como todos los lunes cuando fue interceptado por este sujeto.

"Se estaba dirigiendo a entrenar como todos los lunes, miércoles y viernes, y como me demoré en el trabajo se fue solo porque yo siempre lo acompaño. Cuando pasó por un parque del Grupo 13, sector 3", indicó a nuestro medio.

Luego del hecho, el joven caminó algunas cuadras hasta llegar a una esquina donde cayó desvanecido al pavimento ya que estaba perdiendo mucha sangre. Por suerte, un transeúnte que se percató del estado del menor lo auxilió y lo trasladó de emergencia hasta el Hospital de Villa El Salvador.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En el distrito de Villa El Salvador, un adolescente de 14 años resultó gravemente herido tras ser apuñalado por un delincuente que intentó robarle el celular. Los padres de la víctima indicaron que el joven se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos... pic.twitter.com/d9rwRVO5Sl — Exitosa Noticias (@exitosape) August 12, 2025

Lamentablemente, el adolescente de apellidos Vidal Alca se encuentra con pronóstico reservado ya que ingresó con 7 de hemoglobina tras haber perdido una cantidad considerable de sangre.

"Mi hijo se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos y su pronóstico es reservado. Hoy nos van a dar mayor información sobre si va entrar a cirugía o no. Mi hijo perdió demasiada sangre, entró con 7 de hemoglobina y gracias a Dios una persona desconocida lo trajo. Estoy muy agradecido con esa persona porque si no fuera por él, mi hijo no estuviera vivo", añadió.

Piden ayuda para identificar al agresor

Justo Vidal Ochoa y Verónica Alca, padres del joven atacado, aprovecharon nuestras cámaras para pedir a las autoridades el apoyo necesario para obtener las imágenes donde su hijo es atacado por el delincuente y poder identificarlo. Según indican, este video es clave para que el agresor sea capturado por la Policía Nacional del Perú.

"Quisiera que me apoyen con las cámaras de ese lugar porque no tengo el momento exacto donde acuchillan a mi hijo", finalizó.

De esta manera, un adolescente de solo 14 años fue acuchillado tras ser asaltado en el Grupo 13 de Villa El Salvador. De momento, el joven se encuentra con pronóstico reservado en UCI del Hospital del distrito.