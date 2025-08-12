Alcalde de Villa María del Triunfo, Eloy Chávez, respalda al sereno que abatió a presunto delincuente

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras conocerse de la detención de Denilson Gonzáles Julca, un sereno de Villa María del Triunfo, por abatir y arrebatarle la vida a un presunto delincuente que junto a un grupo de sujetos habrían tenido la intensión de robarle, el acalde del distrito Eloy Chávez se hizo presente.

El burgomaestre salió en defensa del trabajador de su municipalidad y señaló que espera su pronta liberación, pues el joven actuó en defensa propia.

Eloy Chávez defiende a sereno de VMT

El alcalde Villa María del Triunfo llegó hasta la Depincri del distrito, donde trasladaron a Gonzáles Julca, y ha revelado que el joven trabajaba desde el 2020 como sereno en el turno madrugada, debido a que durante el día se dedica a estudiar Derecho.

Además, así como sus familiares, aseguró que el sereno cuenta con licencia para portar armas y que nunca ha tenido ningún problema, por lo que confía que lo liberen pronto al actuar en defensa propia.

"Las cámaras de videovigilancia son totalmente claras, nuestro sereno ha actuado en legitima defensa de su integridad física al ser víctima de robo por una presunta banda de delincuentes a bordo de un vehículo rojo. Es un sereno que nunca ha tenido problemas, al contrario, es un sereno que ha prestado servicio militar (...) claramente es una persona de bien", afirma.

Presunto delincuente abatido es identificado

En cuanto al presunto delincuente que fue abatido por el sereno, fue identificado como Jean Pierre Angulo Tejada de 25 años, quien, según el alcalde y la propia policía, cuenta con antecedentes.

"Por parte de las investigaciones que están ocurriendo hasta el día de hoy, se sabe que ha tenido ocurrencias policiales sobre los mismos hechos. Entonces no estamos hablando de cualquier persona, sino estamos hablando de un presunto delincuente que ha sido abatido", aseguró Chávez.

Como se recuerda, se sabe que el grupo de sujetos que acompañaban al fallecido huyeron en un vehículo al que el sereno disparó contra el parabrisas posterior y una llanta, por lo que posteriormente lo abandonaron en la zona de José Pardo para fugar a pie.

Exitosa logró acceder a cámaras de seguridad donde se observa el camino que tomaron las Los sujetos. Sumado a ello, se reveló que serían cuatro las personas que se movilizaban en la unidad en cuestión, que se encuentra reportada como robada desde inicios de agosto y, al parecer, era usado para cometer actos delictivos.

La primera autoridad de Villa María del Triunfo dio a conocer que esperan la llegada de los representantes del Ministerio Público y cuentan con toda la confianza que desde la Fiscalía decidirán liberar a Denilson Gonzáles, sereno que abatió a un presunto delincuente en defensa propia.