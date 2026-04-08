Precio del dólar HOY en Perú: Conoce el tipo de cambio para este miércoles 8 de abril

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar en el Perú vuelve a ser tema de atención este miércoles 8 de abril, en medio de un escenario de ligeros movimientos en el mercado cambiario. La divisa estadounidense muestra una tendencia a la baja por segundo día consecutivo, aunque el ajuste es mínimo, generando expectativa entre ciudadanos y empresas.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el tipo de cambio presenta una leve variación. El precio de compra se ubica en 3.425 soles, mientras que el de venta alcanza los 3.538 soles . Estas cifras reflejan un comportamiento estable dentro de lo que va de la semana.

Este descenso, aunque casi imperceptible, marca una continuidad en la tendencia observada en jornadas anteriores. Especialistas señalan que esta baja responde a factores externos como la estabilidad del mercado internacional, así como a una menor presión sobre la demanda del dólar a nivel local.

En el ámbito nacional, la oferta de la moneda extranjera se ha mantenido equilibrada, lo que contribuye a que no se registren fluctuaciones bruscas. Además, la cautela de los inversionistas y la estabilidad política relativa también juegan un papel importante en este comportamiento moderado del tipo de cambio.

Pese a esta ligera caída, el dólar continúa en un rango considerado alto para la economía peruana, por lo que su evolución seguirá siendo clave en los próximos días. Analistas recomiendan mantenerse atentos a los factores globales, ya que cualquier cambio podría impactar rápidamente en el mercado local.

Precio del dólar hoy, 8 de abril

¿Por qué varía el precio del dólar?

También ten en cuenta que el tipo de cambio del dólar frente al sol peruano varía constantemente debido a factores económicos internos y externos como:

Precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta.

Intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

La política monetaria de EE. UU. (si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones).

Incertidumbre política y económica local.

Es así que, el comportamiento del dólar en el Perú evidencia una ligera tendencia a la baja, aunque aún dentro de márgenes estables. Esta variación, si bien mínima, refleja un mercado cambiario sin sobresaltos en el corto plazo. Sin embargo, factores externos e internos podrían influir en su evolución, por lo que se recomienda seguir de cerca su desempeño en los próximos días para anticipar posibles ajustes.