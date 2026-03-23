Intensa persecución policial en Lima: Frustran robo en San Isidro y son capturados en Ate

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Tres delincuentes que intentaron robar una vivienda en San Isidro fueron intensamente perseguidos por las autoridades policiales dando con la captura de dos de estos sujetos en el distrito de Ate.

Tras la intensa persecución, la camioneta donde huían los criminales se vio averiada por lo que tuvieron que huir a pie logrando con su captura.

Intensa persecución desde San Isidro hasta Ate

Unos criminales intentaron robar una vivienda sin saber que su robo sería frustrado y dos de estos serían capturados a manos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

En la intersección de la avenida Javier Prado con la avenida San Luis se inició la persecución por parte del personal de la comisaría de San Borja luego que tres sujetos ingresen a una casa con el fin de perpetrar un gran robo.

Los dueños de la vivienda se vieron alertados ante la presencia de ruidos extraños al interior de su casa por lo que decidieron ponerse a buen recaudo en una de las habitaciones. Los avezados criminales intentaron reducir a la familia, pero al verse expuestos se retiraron del domicilio.

Haciendo uso de una camioneta de color amarillo, los criminales intentaron huir, sin embargo, las autoridades ya se encontraban alertados de su presencia dando inicio a la persecución.

Desde San Isidro, los sujetos intentaron esquivar a la autoridad, sin embargo, en el trayecto sus llantas quedaron destruidas lo que propició que su huida se viera frustrada.

Huyeron a pie

Al verse acorralados, los criminales no tuvieron mayor opción que abandonar la camioneta en la calle Los Alces en el distrito de Ate, hecho que quedó registrado en una cámara de videovigilancia de la zona.

Los tres sujetos intentaron huir en diferentes direcciones. Uno de ellos con short de color negro y polo blanco huyó hacia la calle Paracas e intentó ingresar a una vivienda para esconderse.

Mientras que otro con jean y polo de color claro llegó hacia una peluquería e intentó refugiarse al interior de este establecimiento. Los efectivos policiales que seguían tras sus pasos le retiraron un bolsillo un revólver.

Posteriormente, efectivos de la comisaría de San Borja realizaron una intervención policial al vehículo donde se halló una pistola abastecida, pasamontañas, herramientas y dos placas de vehículos para despistar a la autoridad.