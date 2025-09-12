Exintegrante del GEIN: "No nos han pedido nuestro apoyo en la lucha contra la delincuencia"

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este viernes 12 de septiembre, se conmemora los 33 años de la captura del otrora líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Este arresto se dio gracias a una paciente labor de inteligencia llevada a cabo por un equipo especial denominado en su entonces como Grupo Especial de Inteligencia (GEIN).

Este grupo de la Policía Nacional del Perú realizó una calmada labor de vigilancia hasta que dieron con el paradero del principal responsable del terrorismo en el Perú a finales de los años 80 e inicios de los 90. Gracias a ello, sus integrantes han sido homenajeados por las autoridades de turno a lo largo de los años.

No les han pedido apoyo

Por ello, Exitosa conversó con el suboficial superior PNP (R) Marco Navarro, exintegrante del GEIN para conocer sus sensaciones a raíz de esta recordada fecha. Sin embargo, durante esta entrevista con Nicolás Lucar, el agente en retiro fue consultado sobre la inseguridad que asecha el país y que se ha convertido en el principal flagelo a combatir.

Incluso se le preguntó si se le ha pedido apoyo a su persona o a cualquier integrante del GEIN para apoyar a los actuales efectivos. Grande fue la sorpresa cuando señaló que nadie del gobierno los ha llamado, aunque aseguró que es posible frenar la criminalidad que impera en gran parte del territorio.

"Si se puede, pero desgraciadamente no nos han pedido el apoyo, parece que el gobierno no lo quiere, la misma policía. A veces hay envidia al trabajo porque ahora se está cometiendo tantas atrocidades, miembros policiales metidos en esto. Se podría hacer, pero nunca nos han convocado", indicó.

No hay escuelas de inteligencia

Seguidamente, Navarro Ochoa dejó en claro que la Policía Nacional del Perú se ha visto debilitada en los últimos años ya que las escuelas de inteligencia fueron cerradas años atrás. Muchas volvieron a abrir, pero en ellas se había perdido lo que se les impartió a los agentes de antaño y funcionó para erradicar el terrorismo.

"A la fecha se han cerrado todas las escuelas de inteligencia, han vuelto a reabrir, pero no es igual. Ahora el personal policial no sale con nada de esto, la misma Dirincri no tiene personal capacitado al 100 % y no tienen ese don de querer servir a la patria como era antaño", añadió.

Para finalizar, el exagente del GEIN, suboficial superior PNP (R) Marco Navarro, aseguró que nadie del actual gobierno lo llamó para apoyar en la lucha de la delincuencia que actualmente vive el país.