Exjefe del INPE respalda ampliación de penal Challapalca: "Nunca en la historia se ha visto este hacinamiento"

En diálogo con Karina Novoa durante el programa Informamos y Opinamos, el exjefe del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), Wilfredo Pedraza, respaldó al Gobierno con la decisión de ampliar el penal de Challapalca, explicando que las cárceles del país pasan por un grave hacinamiento.

Pedraza hizo énfasis en que el Perú necesita de más centros penitenciarios, pues la cantidad de presos ha superado por mucho la capacidad de los mismos.

"Se necesitan más penales. No se construye uno desde el 2015, siendo el de Cerro de Pasco. En este momento, tenemos 67 penales y casi 97,000 internos. Nunca habíamos visto el hacinamiento que tenemos en la actualidad", informó.

El exjefe del INPE precisó que cada una de las cárceles tiene una sobrepoblación correspondiente al 400% o hasta 500%, sin poder brindar la seguridad y las condiciones correspondientes para hacer valer las condenas de sus reos.

"No existe un solo penal en el país que no tenga un promedio de hacinamiento del 400 o 500 por ciento. ¿Es legítimo usar las cárceles como medio de lucha contra la inseguridad? Sí, pero hay que hacer caso a las reglas, y no veo disposición a ello. Se necesita decisión política y capacidad para crear nuevos proyectos penitenciarios en el país", comentó.