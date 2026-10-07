Rossana Alayza advierte sobre facultades solicitadas: "En sus pedidos existen violaciones a los derechos humanos"

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, la diputada Rossana Alayza, del Partido del Buen Gobierno, cuestionó algunos puntos del pedido de delegación de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo y sostuvo que determinadas propuestas podrían afectar derechos humanos.

Rossana Alayza sobre facultades legislativas

La parlamentaria señaló que la solicitud de facultades suele ser planteada por los gobiernos que recién inician su gestión; sin embargo, remarcó que existen mecanismos de equilibrio de poderes que deben ser respetados.

En ese sentido, sostuvo que el Ejecutivo cuenta con herramientas para implementar políticas públicas a través de sus ministerios sin que ello implique trasladar todas las decisiones al Congreso.

Asimismo, afirmó que la Cámara de Diputados no busca convertirse en un obstáculo para la gestión y que existe disposición para evaluar propuestas que considere pertinentes. No obstante, cuestionó la forma en que, según dijo, el oficialismo viene planteando algunas de sus iniciativas.

"El problema es que el fujimorismo viene con la actitud de siempre, de 'a mi manera o de ninguna otra', y en sus pedidos existen violaciones a derechos humanos en algunas de sus leyes", sostuvo.

Siguiendo esa línea, la diputada también se refirió a las propuestas relacionadas con seguridad y la participación del Perú en el denominado Escudo de las Américas. En particular, mencionó asuntos vinculados con una eventual declaratoria de terrorismo y actividades hostiles.

Al respecto, consideró que este tipo de decisiones no pueden aprobarse de manera inmediata, debido a que requieren evaluaciones técnicas y deben considerar los compromisos internacionales asumidos por el país.

"Eso no es algo que se aprueba de la noche a la mañana, eso requiere opinión técnica y además está sujeto a acuerdos y tratados internacionales", manifestó.

Facultades deben tener límites

La posición expresada por Alayza coincide con cuestionamientos formulados en distintas comisiones de la Cámara de Diputados respecto al nivel de precisión del pedido del Ejecutivo.

En septiembre, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó un informe que declaró no viable la delegación solicitada, al considerar que algunas materias no establecían con suficiente claridad las modificaciones, alcances y límites de la actuación del Gobierno.

Finalmente, Rossana Alayza insistió en que las facultades legislativas deben analizarse de acuerdo con el marco constitucional y con las garantías que protegen los derechos fundamentales. Por ello, señaló que el debate en el Congreso debe permitir determinar cuáles propuestas pueden ser consideradas y cuáles requieren mayores precisiones antes de una eventual aprobación.