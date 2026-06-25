¡Alarmante! Extorsionadores dejaron explosivos y nota de amenaza frente a local de chatarra en SJL

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el distrito de San Juan de Lurigancho, se vivieron momentos de pánico luego de que extorsionadores dejaran un artefacto explosivo y una nota amenazante en la puerta de una chatarrería ubicada en la cuadra cuatro de la avenida El Bosque. El hecho obligó a evacuar el local y alertar de inmediato a las autoridades policiales.

El incidente ocurrió cuando uno de los trabajadores salió del establecimiento y encontró un sobre amarillo colocado en la puerta del negocio. Al abrirlo, se percataron de que contenía material explosivo, por lo que todos los presentes salieron rápidamente del lugar y dieron aviso a la Policía Nacional del Perú para evitar una tragedia mayor.

Minutos después llegaron agentes de la Comisaría de Canto Rey, quienes acordonaron toda la zona para impedir el ingreso de curiosos y garantizar la seguridad. Posteriormente, se solicitó la presencia de la unidad especializada de desactivación de explosivos UDEX, encargada de verificar y neutralizar el material hallado.

Trabajadores asustados por amenazas

Un trabajador del local relató con preocupación la magnitud del riesgo vivido y confirmó que junto a los explosivos se encontró una amenaza firmada por una organización criminal. Su testimonio da cuenta de la gravedad del atentado y del impacto que pudo haber tenido en caso de detonación en pleno horario laboral.

"Habrán sido dos kilos de dinamita, si llegaba explosionar y va a volar todo, no han llegado a detonar (...) Había una nota que contenía un número y estaba firmado por los mexicanos. Nos pedían que nos comuniquemos porque la próxima será una granada. Es la primera vez que recibimos una amenaza y había gente trabajando aquí. En la cámara se pudo ver que son cuatro personas, las que dejaron la dinamita", declaro para nuestro medio.

🔴🔵 SJL: Lanzan dinamita contra chatarrería y dejan nota extorsiva.



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Tras las diligencias de los peritos de Criminalística y el equipo de la UDEX, la zona fue liberada. Los propietarios del negocio acudieron a la comisaría para formalizar la denuncia, mientras trabajadores exigieron mayor presencia policial ante el aumento de casos de extorsión en la zona.

" Yo lo que pido es una organización a nivel interno y si ellos (la policía) no quieren hacer caso, tiene que salir la propia población a luchar, porque unos cuantos menos nos pueden vencer. Queremos emprender y si vamos a tener miedo mejor no hacemos nada", expresó. Las cámaras de seguridad del local serán clave para identificar a los responsables del atentado.

Es así que, el caso evidencia el incremento de las extorsiones en San Juan de Lurigancho, donde negocios son blanco de amenazas cada vez más peligrosas. La rápida intervención policial evitó una posible tragedia, pero los comerciantes exigen mayor seguridad. Las investigaciones continúan para identificar a los responsables y desarticular a la organización criminal involucrada en este atentado.