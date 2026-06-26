Ataque al Consorcio Roma: Líneas A y B no saldrán a trabajar tras nuevo atentado a uno de sus buses en el Callao

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo ataque contra el transporte público se registró sobre la madrugada de este viernes 26 de junio. En plena avenida Néstor Gambetta, un falso pasajero abordó un bus de la línea B del Consorcio Roma y, a pesar que había pasajeros a bordo, disparó contra el conductor para luego emprender veloz huida en una moto lineal.

Líneas A y B de Consorcio Roma paralizan sus labores

Por suerte, el conductor salió ileso del atentado armado, pero su unidad presentó daños materiales de consideración. Además, agentes de la Policía Nacional del Perú de la comisaría de Márquez acudieron a atender la emergencia cercando la zona y comenzando con las diligencias de rigor.

Minutos después, también se hicieron presentes peritos de criminalística quienes encontraron 3 casquillos de bala lo que demuestra la violencia del ataque. El conductor, cuya identidad se mantuvo bajo reserva, fue llevado a la comisaría del sector para continuar con las investigaciones y atender la denuncia.

Otro elemento que será clave para dar con el paradero de los atacantes, son las cámaras de seguridad ubicados en este punto de la avenida Gambetta. Las autoridades ya revisan el material para poder detectar elementos de relevancia para el caso.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Tras el atentado contra un bus de la empresa Roma en plena avenida Néstor Gambetta, en el Callao, las líneas A y B anunciaron que no saldrán a trabajar este jueves como medida de protesta y por temor a nuevos ataques.



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A raíz de este lamentable hecho, Exitosa pudo conocer que los conductores que brindan el servicio de transporte público del Consorcio Roma, específicamente en las líneas A y B, han decidido paralizar sus labores por temor a perder sus vidas. Según la información recabada, convocaron a una reunión en el patio taller de Ventanilla para ver las acciones que tomarán en las próximas horas.

Es importante precisar que esta no es la primera vez que la empresa enfrenta amenazas de bandas criminales que les exigen el pago de cupos a cambio de una falsa seguridad. Incluso, señalaron que este atentado se dio debido a que esta línea lleva más de un mes sin pagar las respectivas cuotas exigidas.

Ataques en el Callao son recurrentes

En los últimos meses, el Callao se ha convertido en una zona de terror para los transportistas. Esto debido a los constantes ataques armados por parte de sicarios que los abordan en plena ruta sin importarle la vida de pasajeros.

Otra modalidad de estos delincuentes es quemar las unidades que se resisten al pago quitándoles de manera casi definitiva su principal sustento para mantener a sus familias.

De esta manera, las líneas A y B del Consorcio Roma decidieron paralizar sus labores tras el nuevo atentado armado sufrido en el Callao.