'El Monstruo' es extraditado: Erick Moreno fue entregado a las autoridades peruanas

Erick Moreno Hernández se encuentra de camino al Perú tras ser entregado por las autoridades paraguayas a la delegación peruana que viajó para extraditar a 'El Monstruo'.

De Paraguay a Perú

Mediante un impresionante despliegue de seguridad de parte de la policía de Paraguay para trasladarlo hacia el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, las autoridades de dicho país llevaron a Moreno para entregarlo a la delegación peruana.

El grupo está conformado por el jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones, una fiscal adjunta provincial de la Cuarta Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada, así como un médico legista del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Las autoridades peruanas junto a Moreno abordaron el avión Antonov de la PNP que traerá al Perú a 'El Monstruo'. Según informó el comandante Víctor Revoredo, el vuelo hará una escala en Bolivia, posteriormente una más extensa en Arequipa para, finalmente, llegar a Lima.

Interpol Paraguay entrega a 'El Monstruo' a autoridades peruanas

¿Cómo fue el traslado?

El traslado inició en el penal La Emboscada, ubicado en la región de Cordillera, en medio de una gestión de extradición. Ya en la base aérea paraguaya, se retiró la capucha al investigado y se procedió con las coordinaciones finales y el agradecimiento protocolar entre los mandos policiales.

La PNP ha confirmado que Moreno se encuentra en su custodia, en las imágenes difundidas se le observa enmarrocado de manos y pies, con un polo rojo y el chaleco que dice "Interpol detenido". Ya en el avión con bandera peruana lleva un casco de color rojo.

A su llegada al territorio nacional, Erick Moreno deberá responder por hasta cuatro casos graves en el que se incluyen el secuestro y extorsión. Entre los hechos más resaltantes y recordados se encuentra el secuestro de una empresaria de un gimnasio, en el que un efectivo policial falleció en las operaciones de rescate.

Según las investigaciones, Moreno habría continuado dirigiendo su organización criminal desde fuera del Perú, en 2021. Aparentemente el dinero obtenido por la extorsión le permitió financiar su escape pasando por Bolivia hacia Parguay.

La PNP informó que, desde el extranjero habría intentado expandir su organización criminal en el territorio paraguayo. Incluso se sugiere que habría llevado a otros peruanos a dicho país para extender su organización.

