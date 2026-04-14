Sujeto es acusado de golpear, apuñalar y quemar a joven cosmiatra por finalizar relación: Víctima lucha por su vida

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo caso de violencia de género tuvo lugar en la capital luego que una joven cosmiatra fuera brutalmente agredida por su expareja. Según indicaron sus familiares y allegados, este sujeto planificó el ataque apuñalándola y quemándola en su propia casa por lo que ahora se debate entre la vida y la muerte.

Cosmiatra queda al borde de la muerte tras cobarde ataque de expareja

Las cámaras de seguridad a las afueras de la vivienda de Yanet Urbano captaron al detalle como el exnovio de la víctima llega con una serie de paquetes en mano y con el rostro completamente tapado para no ser identificado.

Ingresa al departamento y luego de varios minutos deja el lugar con maletas y mochilas. Eso sí, antes de su huida prendió fuego a la residencia con la joven mujer al interior generándole graves heridas por lo que ahora se encuentra al borde de la muerta en el Hospital Arzobispo Loayza.

Según los familiares de la joven, Luis Andrés Flores Julca no habría aceptado la decisión de la joven de ponerle fin a su relación por lo que procedió a ejecutar este lamentable crimen.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | Familiares y allegados de Yanet S. Urbano, joven cosmiatra, exigen todo el peso de la ley contra Luis André Flores Julca, señalado como presunto autor del intento de feminicidio tras el brutal ataque ocurrido. La víctima permanece internada en el... pic.twitter.com/FyeGEYv1re — Exitosa Noticias (@exitosape) April 14, 2026

Exigen justicia

Exitosa llegó hasta las afueras del Hospital Arzobispo Loayza donde se pudo conversar con Gisella Sánchez, amiga de la víctima quien indicó que la joven tiene el 70 % del cuerpo con quemaduras de segundo grado, además de heridas punzocortantes.

Además, reveló que el atacante intentó ocultar su crimen en todo momento ya que incluso se robó el celular de Yanet Urbano y se llevó sus pertenencias luego del ataque.

"Este sujeto ingresa a su domicilio, la agrede con un cuchillo, la ha esperado con alevosía y ventaja y luego ha prendido fuego con ella adentro, con sus animales incluso y la ha quemado. En todo momento este sujeto ha querido ocultar su crimen porque esto es un delito teniéndole a ella vulnerable y ocasionándole este daño irreversible", indicó.

Por ello, exigen a las autoridades su captura inmediata para que responda por este intento de feminicidio.

"Hay cámaras de seguridad donde se ve que él ingresa tapado y luego se retira con su maleta con la que asistía a estudiar. Se ha robado su celular y sigue activo en redes sociales. Hay una confesión de ella antes de desvanecerse donde reconoce a su expareja como su victimario", añadió.

En resumen, Luis Andrés Flores Julca agredió, apuñaló y quemó a su expareja Yanet S. Urbano tras no aceptar el fin de su relación amorosa.