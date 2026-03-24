Detienen al 'Hombre Araña' en Chile: sujeto disfrazado del héroe tenía orden de captura

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un hecho inusual llamó la atención en Chile luego de que la policía detuviera a un hombre conocido como el ' Hombre Araña' , quien circulaba por la vía pública vestido como el popular superhéroe. La intervención ocurrió durante un control de identidad rutinario, donde los agentes confirmaron que el sujeto tenía una orden de captura vigente.

El incidente se registró en Valparaíso, específicamente en el sector de Plazuela Ecuador, una zona concurrida donde suelen realizarse patrullajes preventivos. Lo que parecía una escena cotidiana con un personaje urbano terminó revelando una situación judicial pendiente, sorprendiendo tanto a transeúntes como a usuarios en redes sociales.

🇨🇱 | ÚLTIMA HORA: Detienen al "Hombre Araña" en Chile: estaba prófugo.



Carabineros de Valparaíso detuvo a un hombre de 28 años disfrazado de "Spiderman", quien se ganaba la vida personificando al superhéroe en la vía pública.



Al realizarle un control de identidad preventivo, se... pic.twitter.com/0wYF2Q8Y52 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 24, 2026

Control policial y hallazgo clave

De acuerdo con información difundida, el hombre, de 28 años, fue intervenido por efectivos policiales como parte de operativos de seguridad. Al verificar su identidad en el sistema, se detectó que estaba prófugo de la justicia, lo que motivó su inmediata detención en el lugar.

Según TV Azteca, el detenido mantenía antecedentes por delitos como homicidio frustrado, amenazas y participación en riñas. Estos datos fueron determinantes para proceder con su traslado a una comisaría, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales.

El uso del disfraz no representó una infracción en sí, pero sí llamó la atención de los agentes. Su vestimenta facilitó su identificación en la vía pública, lo que finalmente contribuyó a su captura.

Reacción ciudadana y viralización

El caso rápidamente se volvió viral en redes sociales debido a lo llamativo de la escena. Testigos registraron el momento de la detención, donde el sujeto aún llevaba puesto el traje de Spider-Man. Las imágenes generaron sorpresa y comentarios irónicos, mezclando humor con preocupación por los antecedentes del detenido.

En muchos casos, este tipo de disfraces se utiliza para actividades recreativas o artísticas en espacios públicos. Sin embargo, en esta situación, el contexto fue distinto debido a la condición legal del implicado. El contraste entre la apariencia del personaje y los delitos asociados incrementó el impacto mediático del hecho.

Las autoridades no han reportado incidentes adicionales vinculados a la detención, y el procedimiento se realizó sin mayores complicaciones. El detenido deberá enfrentar ahora el proceso correspondiente ante la justicia chilena.

El caso del 'Hombre Araña' en Chile refleja cómo un control de identidad puede derivar en la captura de personas con orden de captura vigente, incluso en circunstancias poco habituales. La detención en Valparaíso, el uso del disfraz de Spider-Man y los antecedentes del implicado han convertido este hecho en uno de los más comentados recientemente.