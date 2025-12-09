"Existe un alto índice de corrupción en el campo penitenciario": Llamadas de presos en la mira

09/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el exdirector del INPE y exviceministro de Justicia, Germán Small Arana, señaló que las comunicaciones telefónicas desde las cárceles deben ser rigurosamente controladas.

Asimismo, y tras las declaraciones de José Jerí sobre un registro no revelado de las llamadas de internos durante más de una década, señaló que el campo penitenciario registra un alto índice de corrupción.

Control de llamadas es inexistente

Si bien, los internos de los centros penitenciarios cuentan con el derecho de realizar llamadas telefónicas para comunicarse, "estas comunicaciones deben ser exclusivamente y totalmente controladas", sentenció Small. Ello, tras el uso indebido por parte de los reclusos para comunicarse con miembros de organizaciones criminales.

Tras las declaraciones del presidente José Jerí respecto a que se cuenta con un registro de las llamadas realizadas desde el interior de los penales desde hace más de 10 años se pone en foco la razón por la que tal información no hayan sido revisadas por las autoridades penitenciarias. ¿Por qué el control no ha ocurrido?

En primer lugar, la empresa que tiene concesionada las líneas de forma terciarizada, por tal motivo, un mayor flujo de llamadas convendría económicamente para su negocio.

"Esto debe ser un mecanismo totalmente controlado, no solo por la empresa (...) si usted le da un mecanismo económico para que la empresa tenga ingresos, el interno se cuelga en el teléfono y puede comunicarse fácilmente con organizaciones", aseguró.

Según expone Small, la corrupción al interior de los penales y sus autoridades es la causante de la falta de fiscalización. "Existe un alto índice de corrupción en el campo penitenciario", indicó.

Precisa además que se tendrá que pedir explicaciones a la empresa para que exponga sus razones para no cortar llamadas telefónicas relacionadas que susciten o estén relacionadas al crimen.

Bloqueadores de penales no funcionan en ciertos puntos

Jerí precisó que desde el 2013 se otorgó la licitación a una empresa privada para que instale los bloqueadores para que no entren ni salgan las comunicaciones a través de teléfonos celulares. Tal fiscalización ocurre a medias y sin ninguna responsabilidad asumida ni por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ni la compañía.

"El interno siempre ha utilizado espacios en los que no han funcionado esos bloqueadores (...) la utilización de teléfonos celulares, chips se han dado cuando existido bloqueadores en los establecimientos penitenciarios", precisó.

En ese sentido, ¿dónde está la fiscalización de los jefes del INPE? La actual cabeza de esta institución, Iván Paredes, como los anteriores "son los que están directamente vinculados al tema de la seguridad penitenciaria porque ellos le dan cuenta al ministro".

La seguridad penitenciaria en los penales del país parece inexistente por la falta de decisión de control por parte de sus principales autoridades, tanto el jefe como los más altos funcionarios. Ante ello, Germán Small, uno de los exjefes del INPE aseguró que existe un alto índice de corrupción al interior de estos.