Ataque con artefacto incendiario frente a restaurante nikkei en Miraflores: Municipio descartó acto extorsivo

09/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un ataque con un artefacto incendiario ocurrió durante la mañana del lunes 8 de diciembre frente al restaurante nikkei Kaikan, cerca al óvalo Gutiérrez en el distrito de Miraflores.

El artefacto cayó sobre una camioneta estacionada al exterior del establecimiento alarma ante los vecinos y peatones en la zona. Afortunadamente, el hecho logró ser controlado tras el uso de un extintor gracias a la intervención de un transeúnte.

Ataque con artefacto en Miraflores

Durante el feriado del lunes, un inusual ataque en uno de los distritos mejor resguardados de la capital causó el temor entre la ciudadanía. El hecho sucedió alrededor de las 11 de la mañana cuando desconocidos lanzaron un artefacto incendiario a la altura de la cuadra 8 de la avenida Santa Cruz en Miraflores.

El ataque aún es materia de investigación policial, más no se trataría de un ataque extorsivo, según información municipal. Por lo pronto, el hecho no causó daños en contra de algún ciudadano mas sí generó un impactó en contra de una camioneta de color negro.

Motivado por controlar el suceso, un transeúnte habría tomado valor para utilizar un extintor tras asegurar que el fuego aún permanecía pequeño. Con tal accionar, el automóvil no logró incendiarse por completo y causado mayor impacto a su alrededor, punto de la capital altamente recurrido.

Pronunciamiento de municipio de Miraflores

La municipalidad de Miraflores emitió un comunicado tras el ataque en contra del vehículo. Según su información para establecer el móvil del ataque, el uso de la inteligencia artificial (IA) de las cámaras de videovigilancia de la jurisdicción habría ayudado a esclarecerlo.

En el comunicado se precisa que un vehículo está involucrado en el incendio en contra del auto, automóvil que fue reconocido tras el trabajo de seguimiento. Tras las diligencias de la Policía Nacional del Perú (PNP) se "descartó que se trate de un delito de extorsión".

"Las investigaciones iniciales de la Policía Nacional apuntan a que este lamentable hecho tendría móviles de carácter personal", precisó el comunicado.

Comunicado de Municipalidad de Miraflores tras ataque

Si bien la investigación avanza a no ser motivada por delitos extorsivos, la gravedad del ataque constituiría otro tipo de delito en contra de las personas detrás del móvil.

Al ser una zona donde el resguardo ciudadano se encuentra mejor identificado por una gran cantidad de cámaras de seguridad , el seguimiento en contra de los responsables continúa en marcha.

