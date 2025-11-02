Madre del 'Maldito Cris' fue detenida en discoteca de SMP por incumplir normas de libertad condicional

02/11/2025 / Exitosa Noticias / Policial

La madre del abatido criminal 'Maldito Cris', Belén González Astudillo, fue intervenida con más de 80 personas en un búnker de San Martín de Porres mientras celebraba la noche de Halloween a pesar de contar con restricciones policiales.

Detenida durante noche de Halloween

Durante un operativo de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la noche de Halloween se intervino a la madre de Christopher Fuentes González, alias 'Maldito Cris', criminal abatido durante enfrentamiento con agentes policiales en el 2023. tras haber asesinado a un efectivo de serenazgo en el distrito de Surco.

En el operativo realizado junto con Migraciones, se capturó a más de 80 personas, de las cuales al menos 13 fueron detenidas por su implicación por el delito de trata de personas.

Su madre, Belén González Astudillo, tendría libertad condicional bajo el cumplimiento de normas de conducta. Sin embargo, su celebración por la noche de Halloween junto a la banda criminal 'Los Chamos del Carro Azul' en San Martín de Porres habría quebrantado su beneficio.

El general PNP Manuel Lozada, de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirincri) informó que la detenida afirmó contar con restricciones tras ser intervenida.

"Ella misma nos ha referido que está firmando en una condición de libertad condicional, tiene que someterse a determinadas reglas pero con lo que hemos encontrado no estaría cumpliendo. Por tanto, la autoridad competente debe revocar esa libertad", indicó para 24 Horas.

Con esta detención, González Astudillo, se convierte en reincidente luego de haber sido detenida en el 2023 por antecedentes en tráfico de drogas, homicidio, además de su condición irregular en el país. Sin embargo, fue puesta en libertad condicional.

Detenida junto a banda criminal dedicada a la trata de personas

La madre del criminal mostró una actitud despreocupada e, incluso, sonriente durante su intervención realizado durante el estado de emergencia. La mujer brindó declaraciones a la prensa y negó contar con requisitoria. "No tengo requisitoria, no tengo impedimento de nada", indicó.

Sin embargo, su detención coincide con la de la banda criminal 'Los Chamos del Carro Azul', dedicados a la explotación sexual, favorecimiento a la prostitución y tráfico ilícito de drogas.

#Lima 🚨 | Tras la ejecución de un operativo con apoyo @MigracionesPe y personal de la Muncipalidad de San Martín de Porres, se desarticuló la banda criminal "Los Chamos del Carro Azul" dedicada a la explotación sexual.

Se obtuvo el siguiente resultado :

🔹 14 detenidos

🔹 3... pic.twitter.com/buR8dLsdty — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) November 1, 2025

En la intervención realizada, 80 personas fueron detenidas, de las cuales al menos 13 tenían relación con los delitos mencionados. Además, se incautó un arma de fuego, diversos tipos de estupefacientes y dos requisitoriados por estafa y hurto agravado.

En el búnker se capturó a un delincuente que formaría parte del 'Tren de Aragua' identificado como Jefferson Pastor Salas Soto que, según información policial, pertenecería al brazo criminal 'La guerrilla pobre' dedicada a la explotación y trata de personas.