RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Espectáculos
Emotivo

Ana Paula está embarazada: así reaccionó Paolo Guerrero al enterarse que será padre por sexta vez

La modelo brasileña compartió el video del momento en que le reveló la noticia al futbolista y contó por qué Paolo Guerrero dudó inicialmente antes de emocionarse con la llegada del bebé.

Ana Paula Consorte revela cómo reaccionó Paolo Guerrero cuando se enteró que est
Ana Paula Consorte revela cómo reaccionó Paolo Guerrero cuando se enteró que est (Composición Exitosa)

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 02/11/2026

Síguenos en Google News Google News

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero están nuevamente a puertas de convertirse en padres por tercera vez. La noticia fue anunciada hace algunas semanas en las redes sociales de la modelo brasileña, pero hasta el momento se había mantenido en reserva cómo reaccionó el futbolista al enterarse de que será padre por sexta vez y tendrá su tercer hijo junto a Ana Paula.

¿Cómo reaccionó Paolo Guerrero al tercer embarazo de Ana Paula?

Un video publicado por la brasileña muestra que ambos estaban sentados en un sofá junto a uno de sus hijos. En ese momento, ella le entrega una prueba de embarazo que acababa de realizarse. El futbolista, al inicio, la mira con desconcierto, pero luego de que ella le confirma que el resultado es real y reciente, no puede contener la emoción.

Ambos se unen en un tierno abrazo y luego se dan un beso, demostrando que están felices con la noticia y se alistan para recibir a un nuevo integrante de su familia. El video también fue acompañado de una descripción en la que Ana Paula contó que muchas personas le habían preguntado cómo reaccionó Paolo al enterarse de que volvería a ser papá.

Según la brasileña, la reacción fue muy especial, ya que ambos deseaban convertirse nuevamente en padres desde hacía mucho tiempo. Además, contó que anteriormente le había hecho bromas sobre un posible embarazo, por lo que Paolo dudó al principio de que la noticia fuera real. Sin embargo, al comprobar que esta vez no se trataba de una broma, se emocionó.

"Era algo que deseábamos desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que yo llevaba tiempo haciéndole bromas, diciéndole: "Amor, estoy embarazada", cuando en realidad no lo estaba. Le decía: "Anda al baño a buscar la prueba, que está ahí arriba". Y él se levantaba, iba a buscarla y no había nada. Entonces, esta vez, cuando se lo dije de verdad, se quedó como pensando: "Otra vez me está tomando el pelo". Pero cuando se dio cuenta de que esta vez sí era verdad, se puso muy feliz. ¡Y yo también! Porque los dos deseábamos muchísimo a este bebé. ¡Lo estábamos esperando con todo nuestro corazón!", escribió.

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero enternecen las redes con romántico video durante el embarazo de la modelo
Lee también

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero enternecen las redes con romántico video durante el embarazo de la modelo

De esta manera, Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero atraviesan una nueva etapa de felicidad familiar con la llegada de su tercer hijo en común. La pareja, que ya tiene dos pequeños, esperaba con ilusión este embarazo y decidió compartir con sus seguidores el especial momento en que descubrieron que volverían a convertirse en padres.

Ana Paula Consorte y el complicado momento que enfrentó embarazada y sin Paolo Guerrero: "Sigo nerviosa"
Lee también

Ana Paula Consorte y el complicado momento que enfrentó embarazada y sin Paolo Guerrero: "Sigo nerviosa"

Temas relacionados Ana Paula Consorte Bebé embarazada Paolo Guerrero reacción

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA