Feriado 29 de junio: ¿Quiénes recibirán triple pago por trabajar el día de San Pedro y San Pablo?

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El próximo 29 de junio se conmemora el Día de San Pedro y San Pablo, fecha declarada feriado nacional para trabajadores del sector público y privado. Aunque muchas personas aprovecharán la jornada para descansar o participar en las celebraciones religiosas, otros deberán acudir a sus centros de labores.

En esos casos, la legislación laboral peruana establece una compensación económica especial. Los trabajadores que laboren durante el feriado y no reciban un descanso sustitutorio tienen derecho a percibir una remuneración adicional que puede representar hasta un pago triple por ese día.

El beneficio aplica principalmente a trabajadores del sector privado cuyos empleadores requieran mantener operaciones durante el feriado. La normativa busca compensar el trabajo realizado en una fecha destinada al descanso obligatorio.

"En caso de que el trabajador labore el lunes 29 de junio sin descanso sustitutorio, el empleador deberá pagar por el día laborado la remuneración del día, con una sobretasa del 100%", detalló Álvaro Gálvez, gerente del Centro Legal de la CCL.

¿Cómo se calcula el pago triple?

El denominado pago triple no significa recibir tres sueldos completos, sino la suma de tres conceptos establecidos por la ley. Primero, el trabajador recibe la remuneración correspondiente al feriado, la cual ya está incluida dentro del salario mensual. A ello se agrega el pago por la jornada efectivamente laborada y una sobretasa equivalente al 100 % de la remuneración diaria.

Día de San Pedro y San Pablo, el 29 de junio.

Por ejemplo, si una persona percibe S/1.500 mensuales, su remuneración diaria equivale a S/50. Si esta persona trabaja el lunes 29 de junio y no se le asigna otro día libre de canje, su pago por esa jornada se desglosa así:

S/50 por el día feriado (monto que ya viene dentro de su sueldo normal mensual).

S/100 adicionales (los S/ 50 por el trabajo realizado más otros S/50 correspondientes a la sobretasa del 100%).

Total del día: El empleado habrá generado S/ 50 en total por esa sola jornada.

¿Qué ocurre si la empresa otorga descanso compensatorio?

La ley establece que el pago adicional no corresponde cuando el empleador concede un día de descanso sustitutorio en otra fecha. En ese caso, el trabajador solo percibe su remuneración habitual.

Asimismo, las autoridades recuerdan que las empresas que incumplan estas disposiciones pueden ser sancionadas económicamente. La Sunafil señala que los trabajadores tienen derecho a presentar denuncias si consideran que no se respetó el pago correspondiente.

Con la proximidad del feriado, conocer las reglas sobre el trabajo en días festivos resulta fundamental para evitar incumplimientos y garantizar que los trabajadores reciban la compensación que establece la legislación peruana.