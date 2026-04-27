Keiko Fujimori puede ganar la segunda vuelta, según Jaime de Althaus: "Tiene muchas más posibilidades"

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

A poco más de un mes de la segunda vuelta electoral, el escenario ya está prácticamente dicho: la disputa será entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Según el analista político Jaime de Althaus, esta vez, la candidata de Fuerza Popular tiene más posibilidades de ganar, debido a la disminución de su antivoto.

Fujimori "inicia mejor" en comparación al 2021, afirma de Althaus

En medio de una crisis electoral originada por graves irregularidades vinculadas a fallas logísticas y abandono de material electoral, que derivó en la salida del jefe de la ONPE y la apertura de investigaciones penales, ya es un hecho que Fujimori y Sánchez se enfrentarán este domingo 7 de junio.

Ante este panorama, la última encuesta de Ipsos realizada el 23 y 24 de abril, muestra un empate técnico entre ambos, con 38% cada uno. En tanto, el 17% de encuestados votaría blanco/viciado y el 24% pertenece a los indecisos.

En ese sentido, en entrevista con Exitosa, Jaime de Althaus señaló que, basándose en proyecciones de estas encuestas y comparándolas con las elecciones previas, la lideresa de Fuerza Popular "esta vez, tiene muchas más posibilidades de ganar".

"Para comenzar, inicia mejor que la vez pasada. En la primera encuesta que se ha hecho después de la primera vuelta, ella está empatada con Sánchez en intención de voto. En cambio, la primera encuesta que se hizo después de la primera vuelta del 2021, Castillo le llevaba 11 puntos por encima", argumentó.

Por ello, el también periodista aseguró que si Fujimori "comienza empatando, va a ganar", según su propia proyección. Su razonamiento se basa en que, en 2021, inició "muy atrás" y, en los resultados finales, alcanzó empatar al expresidente Pedro Castillo.

Antivoto de Keiko Fujimori se redujo en poco tiempo

Por otro lado, el exconductor resaltó la drástica disminución de 11 puntos "en dos o tres semanas" del antivoto a Fujimori, basándose en el contraste de la última encuesta de Ipsos con otra realizada a inicios de abril.

"Según una encuesta hecha el 2 de abril, tenía un antivoto del 59%, que declaraba que definitivamente no votaría por ella. Eso ha bajado al 48%, 11 puntos en dos o tres semanas nada más. Eso indica que, probablemente, va a seguir bajando", sostuvo De Althaus.

De Althaus señaló que, "en cambio, el antivoto por Sánchez ha subido", situación que favorecería aun más a Fujimori, que aun tiene un mes para continuar realizando campaña, así como su contrincante.

El analista político agregó que, durante una segunda vuelta electoral, el electorado suele votar "contra alguien".

"Es decir, vota por el mal menor porque no quiere que entre el otro, salvo ese 17% que votó por ella. Pero el resto, básicamente, es un voto de por quién yo no quiero que entre", agregó.

De cara a la segunda vuelta electoral, Keiko Fujimori tendría más posibilidades de vencer a Roberto Sánchez, según Jaime de Althaus.