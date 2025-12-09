Fernando Núñez: Hermano de periodista asesinado lucha por su vida tras violento ataque

09/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Uno de los hermanos de Fernando Núñez Guevara, periodista asesinado en La Libertad, permanece en estado crítico tras el violento ataque que delincuentes perpetraron en contra de ambos. Agraviado recibió dos impactos de bala.

Hermano de Fernando Núñez lucha por su vida

El hermano de Fernando Núñez, periodista que fue cruelmente asesinado por dos criminales a bordo de una motocicleta, continúa luchando por su vida al interior del Hospital Regional Docente de Trujillo.

La familia Nuñez se encuentra a la espera de donantes de sangre tipo O+ para contribuir con los requerimientos médicos y garantizar la recuperación de David Núñez, cuyo estado médico es reservado.

A pesar de su estado crítico, los familiares denunciaron que los especialistas médicos no se encuentran en servicio por ser feriado largo. Su estado actual requiere que sea intervenido quirúrgicamente por diversas especialidades.

"Su situación es crítica, si lo mueven un poco el se puede desangrar porque la bala esta alojada en un lugar cerca a la tráquea. (Hospital) Guadalupe explicó poco", expresó.

David Núñez es un joven padre de familia al que su menor hijo de tan solo dos años, como otros familiares, esperan su pronta recuperación en tras recibir dos impactos de bala que ponen en riesgo su vida. Uno de los disparos afectó el pulmón, mientras el otro la garganta.

El propio David Núñez habría solicitado que su procedimiento médico sea realizado de inmediato pues han pasado varias horas tras el ataque sin que reciba una intervención quirúrgica que ya ha sido solicitada.

La información brindada por la institución médica es que el miércoles 10 de diciembre aún se reunirá el equipo de especialistas para determinar el tratamiento y decidir los siguientes pasos para salvar la vida de David Núñez.

Ataque continúa en investigación

El móvil del ataque aún se encuentra en investigación más la principal hipótesis se trataría de un silenciamiento en contra del periodista Fernando Núñez tras denunciar diversos actos de corrupción en la provincia de Trujillo, región de La Libertad.

Los familiares temen represalias tras el asesinato del periodista, director de Kamila Noticias, quien fue interceptado por dos sicarios a bordo de una motocicleta en la carretera Panamericana Norte.

Ante el trágico suceso, los familiares lamentan la muerte del hombre de noticias, mientras continúan pendientes del estado de salud de su otro familiar. Sin embargo, exigen una correcta investigación de la Policía Nacional del Perú (PNP) y celeridad en el nosocomio por no intervenir aún a su familiar herido.

Mientras los familiares de Fernando Núñez lamentan su muerte, por otro lado, David, hermano que acompañaba al periodista en el ataque lucha por su vida.