Feroz balacera en Mi Perú: Un joven quedó herido tras impacto de proyectil e intervienen a 3 menores

En el distrito de Mi Perú se registró una balacera en la que una persona resultó herida tras recibir un impacto de bala. El alcalde, Irvin Chávez, informó que, durante la intervención policial, fueron detenidos tres menores de edad.

Feroz balacera en Mi Perú

La noche del último viernes 21 de noviembre, las cámaras de seguridad captaron el preciso instante en que se desata una balacera específicamente en el parque central del sector J, entre los pasajes Tumbes y Trujillo, en el que varias personas se encontraban disfrutando de un momento de recreación.

En estas imágenes se observa llega de una motocicleta azul de franjas de color negro de placa 29944B desde la cual se habrían efectuado los disparos hasta en 15 oportunidades.

Por su parte, el alcalde de Mi Perú, Irvin Chávez, se pronunció para brindar mayores detalles de lo acontecido. El burgomaestre reveló que el hecho se habría suscitado aproximadamente entre las 10 y las 11 de la noche de ayer viernes.

"La cámara capta cómo todos los jóvenes que estaban en el parque se dispersan ante esta posible balacera. Entonces, la moto baja hacia la avenida Trujillo y da rumbo hacia el asentamiento humano Villa Emilia para luego salir a la avenida Nestor Gambetta", manifestó.

Policía Nacional detiene 3 menores de edad

Cabe indicar que, la autoridad edil también dio a conocer que durante la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) se detuvieron a tres menores de edad quienes habrían efectuados estos disparos.

Respecto a ello, sus edades comprenderían entre los 16 y 17 años, dos de los cuales serían residentes del distrito y el tercero de Ventanilla. Vale indicar que en el interior de la motocicleta se habría encontrado un arma de fuego por lo que se presume que habrían abierto fuego en contra de este hombre que resultó herido.

"La persecución involucra la detención que se ha dado ya en la avenida Néstor Gambetta donde ya se ha detenido la moto Bajaj que está justo en la comisaría", señaló el alcalde de Mi Perú.

El móvil del ataque habría sido una gresca entre dos grupos, en la escena de esta balacera se hallaron alrededor de 15 casquillos de bala.

Como vemos, la delincuencia continúa azotando a la población pese a estar en pleno estado de emergencia. Esta vez un joven fue alcanzado por un proyectil tras desatarse una balacera en el parque central del sector J, entre los pasajes Tumbes y Trujillo, tras ello la Policía intervino a tres menores de edad como sospechosos.