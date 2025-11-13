Terror en Huaycán: Un muerto y un herido dejó balacera en una bodega a solo cuadras de comisaria

13/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Los actos delictivos continúan dándose en diversos puntos de la capital a pesar del estado de emergencia decretado en Lima y Callao. Esta vez, dos hombres fueron cruelmente acribillados cuando se encontraban compartiendo con amigos al interior de una bodega en Huaycán.

Un hombre y un herido deja balacera en Huaycán

Los hechos ocurrieron el pasado martes 11 de noviembre en una tienda ubicada frente a un parque en la zona este de la ciudad. Mientras al interior un grupo de personas pasaban un ameno momento mientras libaban licor.

Gracias a las cámaras de seguridad, se captó el preciso momento en que dos sicarios irrumpieron en esta bodega para perpetrar su cometido. Segundos después, se escucharon cinco disparos los cuales impactaron contra dos de ellos mientras otro grupo de personas salieron del local buscando ponerse a buen recaudo.

Luego que los atacantes huyeron con rumbo desconocido, los acompañantes de las víctimas volvieron a la tienda para intentar ayudar a sus amigos. Justamente, ambos fueron llevados cargados con destino al Hospital de Huaycán para intentar salvar sus vidas.

Lamentablemente, Erick Aguilar Curo de 27 años murió camino al nosocomio al no resistir a los impactos de bala. Por su parte, Denis Obregón Lima de 40 años se mantiene luchando por su vida a pesar de las heridas sufridas.

De acuerdo a los vecinos, esta zona se ha convertido en tierra de nadie ya que semanas atrás sicarios dispararon contra un vehículo que aún se mantiene en la vía pública con los orificios de bala. Lo curioso de todo es que solo a unas cuadras se encuentra ubicada la comisaria de Huaycán.

Presunto ajuste de cuentas

Tras lo sucedido, agentes de la Policía Nacional del Perú se hicieron presentes en la escena del crimen para cercar la misma e iniciar con las investigaciones de rigor. De acuerdo con los primeros reportes, los efectivos manejan la hipótesis de que este ataque se habría dado por presunto ajuste de cuentas.

Como se recuerda, Lima y Callao se encuentra bajo estado de emergencia el cual fue decretado por el gobierno de José Jerí semanas atrás. Sin embargo, los asesinatos ni ataques con arma de fuego han cesado en toda la capital y el primer puerto.

En resumen, un muerto y un herido dejó una violenta balacera en una bodega de Huaycán el pasado martes 11 de noviembre. El lastimado se encuentra en el Hospital de Huaycán luchando por su vida.