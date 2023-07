Fiestas Patrias: Cusco advierte que protestas del 27 al 29 de julio afectarían "todo el turismo nacional"

21/07/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, John González, advirtió que "todo el turismo nacional" se vería afectado si en Fiestas Patrias se materializa la "nueva jornada nacional" de protestas, que se realizaría del 27 al 29 de julio.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el empresario señaló que las manifestaciones anunciadas para las fechas de celebración de la Independencia del Perú perjudicarían las visitas de los peruanos al santuario histórico.

"Respecto al anuncio de nuevas movilizaciones y paralizaciones para Fiestas Patrias, nos afectaría todo el turismo nacional porque, normalmente, el turismo nacional es el que llega en esa época", declaró para nuestro medio.

Turismo nacional

Según explicó, la ciudadela inca tiene un aforo de aproximadamente 4044 personas, grupo que estaría conformado en un 80% por turistas peruanos. Las manifestaciones afectarían directamente esas visitas, señaló el presidente de la la asociación civil.

"Apróximadamente están ingresando actualmente a Machu Picchu 4044 visitantes, de los cuales un 80% son turistas nacionales pero ellos dejarían de venir si es que se diera esta situación", expusó.

De acuerdo a Gonzáles, los cusqueños habrían percibido que las protestas durante la fecha principal de la denominada tercera 'Toma de Lima' generaron más perjuicios que beneficios.

Asimismo, precisó que los pobladores de la región serían conscientes de la necesidad de preocuparse por sus economías durante estos tiempos de crisis.

"Como lo que ha pasado el día 19, la gente ha tomado consciencia de que tiene que preocuparse más por su economía y ya no por estos paros e inmovilizaciones porque han visto que esto es totalmente político y no genera ningún beneficio ni a la población ni a sus economías", manifestó.

Movilizaciones

Sin embargo, indicó que las protestas no perjudicarían la economía de la región en tanto se mantegan pacíficas. Al ejercer el derecho a la protesta y no interferir en las actividades de comercio, no habría una afectación significativa, señaló.

Así, negó que se hayan cancelado las reservas que se tenían registradas previo a la protesta del 19 de julio, lo cual sería una buena señal para la región.

"Nosotros saludamos ese tipo de manifestaciones (pacíficas) porque hay derecho a la protesta sin perjudicar la propiedad privada ni la pública, ni afectar los derechos de otras personas. Si hay esas manifestaciones, tampoco va a afectar el normal desarrollo de actividades en Cusco"; indicó.

Aún así, el presidente de la Cámara de Comercio de Cusco advirtió que , de tornarse violentas, las protestas del 27 al 29 de julio afectarían todo el turismo nacional.