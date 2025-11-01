Fiscal DESTROZA acta policial en El Agustino y detenidos quedan libres tras intervención de la PNP

01/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un hecho insólito ocurrió en la comisaría de El Agustino, donde la fiscal Lucy Flores Tasaico fue captada rompiendo un acta policial elaborada después de una intervención en flagrancia por presunta receptación.

El documento contenía detalles sobre la detención de dos sospechosos, y según un informe de la Policía Nacional del Perú (PNP) remitido a la Cuarta Fiscalía Penal de Flagrancia de Lima Centro, la funcionaria causó daños al expediente oficial. Los agentes dejaron constancia fotográfica del momento exacto en que la fiscal destruyó el acta.

En las imágenes difundidas en redes sociales, se observa a Flores Tasaico discutiendo con los policías sobre el contenido del documento. Durante la acalorada escena, la magistrada rompe el acta frente a los efectivos, lo que provocó sorpresa y tensión dentro de la dependencia policial.

Choque. Fiscal rompe acta de intervención de detenidos en el Departamento de Criminalistica de la Policía, en El Agustino. Un grupo de policías ha mostrado su indignación por lo sucedido. pic.twitter.com/mRQ4cDqZ4a — Alonso Ramos (@AlonsoRamosG) October 31, 2025

Fiscal alega "errores" en el documento

Ante las críticas, la fiscal Flores Tasaico aseguró que el documento contenía "errores de formulación", motivo por el cual decidió romperlo para corregirlo. Sin embargo, los agentes le recordaron que no tenía la potestad de destruir un documento oficial ya firmado, lo que intensificó la confrontación.

El personal policial insistió en que cualquier observación debía realizarse mediante un informe complementario, no destruyendo el acta original. Según la PNP, la conducta de la fiscal no solo afectó el procedimiento, sino que también favoreció la liberación de los dos detenidos pocas horas después.

El hecho causó indignación entre los efectivos, quienes consideraron que la representante del Ministerio Público obstaculizó la labor policial y debilitó la investigación.

Denuncia e investigación en curso

El general Máximo Ramírez, jefe de la Defensoría de la Policía, criticó con firmeza la actitud de la fiscal y la calificó como un acto que "obstaculiza la labor investigativa".

"La Divincri de El Agustino ya presentó una denuncia ante el Órgano de Control Interno del Ministerio Público, y de manera paralela se interpondrá una denuncia penal por destrucción de documento público, atentado contra pruebas y encubrimiento real", señaló el general Ramírez.

A pesar de que la fiscal pidió disculpas por su comportamiento, la Defensoría del Policía sostiene que su acción debe ser investigada y sancionada.

El incidente ha generado un fuerte malestar en la institución policial, que considera el hecho como un precedente peligroso para la relación entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, pilares del sistema de justicia penal en el país.