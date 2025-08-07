Saqueo de contenedores caídos en el mar es calificado como robo agravado, asegura la Marina de Guerra del Perú

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El jefe de la Capitanía del Callao, capitán de la Marina de Guerra del Perú, Amilcar Velásquez, advirtió, en entrevista con Canal N, que la personas que están saqueando los contenedores que cayeron al mar están cometiendo el delito de robo agravado.

Contenedores tienen dueño

Amilcar indicó que los bienes tienen dueño, ya que pertenecen a la empresa Evergreen y su aseguradora, descartando la idea de que sean materiales abandonados. En ese sentido, indicó que los que hayan sustraído artículos serían procesados penalmente.

#EnVivo



Amilcar Velásquez, capitán de Navío del Puerto del Callao, sobre contenedores en el mar: Tienen dueño, son del seguro o de la empresa Evergreen. Está tipificado como robo agravado y también como apropiación ilícita. No es que queda en altamar y no es de nadie



Encuentra... pic.twitter.com/YjrAgBzX3H — Canal N (@canalN_) August 7, 2025

Comentó que, de los 57 contenedores que terminaron en el litoral de Ancón, Ventanilla y Chancay, cinco ya fueron hurtados, por lo que el oficial puntualizó que se ha redoblado la vigilancia con patrullas navales.

Ocho de estos están siendo trasladados, bajo previa autorización de las autoridades correspondientes, a la bahía del Callao para proceder con la respectiva extracción, utilizando maquinaria pesada.

17 estructuras ya fueron hundidas

El capitán confirmó que 17 contenedores metálicos han sido hundidos a más de 100 metros de profundidad en el mar, al considerarlos ya como pérdida total. Puntualizó que no presentan un riesgo para la navegación ni para la vida humana.

Del mismo modo, recalcó que el monitoreo de la situación está siendo constante desde el Centro de Control de la Capitanía del Callao, sede donde se visualiza en tiempo real el desplazamiento del buque implicado, el cual está próximo a regresar al puerto para recuperar su carga y continuar con su vía.

¿Qué había dentro de los contenedores?

Tal como se informó en el manifiesto de carga, en las estructuras se transportaban electrodomésticos como lavadoras, refrigeradoras, secadoras, también llantas y productos para la campaña navideña (adornos y decoraciones).

Ante los videos virales en redes sociales, donde internautas mostraban los artefactos, Velásquez subrayó que, por ley marítima, todos los productos encontrados deben ser reportados a las autoridades correspondientes.

"No es cierto que lo encontrado en el mar no tiene dueño. Si alguien lo encuentra, debe entregarlo. De lo contrario, incurre en apropiación ilícita", exclamó.

De esta manera, se conoció que, según información del capitán de la Marina de Guerra del Perú, Amilcar Velásquez, personas que saquen los contenedores que cayeron en el mar, podrían enfrentar sentencias penales por el delito de robo agravado. En ese sentido, el jefe de la Capitanía del Callao recomendó que todos los artefactos encontrados, sean reportados a las autoridades correspondientes, a fin de evitar sanciones.