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Elecciones 2026: Camiones esperan más de un día para devolver material electoral en Lurín

Camiones encargados de trasladar material electoral usado el 12 de abril en las elecciones 2026 se encuentran esperando más de un día para devolverlo en exteriores del almacén de la ONPE, en Lurín.

Camiones esperan más de un día para retornar material electoral en Lurín
Camiones esperan más de un día para retornar material electoral en Lurín (Foto: Composición Exitosa)

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 14/04/2026

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Una gran cantidad de camiones que trasladan material electoral usado el 12 de abril como parte de la jornada de elecciones 2026 continúan varados en exteriores del almacén de la ONPE, localizado en el distrito de Lurín. De acuerdo al testimonio de los conductores permanecen allí desde hace más de un día.

Largas colas de camiones en exteriores de almancén de la ONPE en Lurín

Entre 40 y 50 camiones que se encargaron de trasladar el material electoral para la jornada electoral desarrollada el último domingo 12 de abril se encuentran en exteriores del almacén de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Los conductores de las unidades permanecen allí formando largas colas,que llegan por lo menos hasta la altura de la Panamericana Sur, para poder ingresar a la sede del organismo electoral en Lurín, para realizar el retorno de los equipos de sufragio utilizados en diversos locales de votación de Lima Metropolitana. 

Aunque cabe señalar que, no se ha podido corroborar si es que en el interior de estas furgonetas se encuentran actas electorales. Hay que mencionar que los camiones pertenecen a la empresa Servicios Generales Galaga SAC, que fue señalada por la ONPE como la responsable en la demora del traslado de material electoral durante los comicios.

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