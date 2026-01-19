Crimen en SMP: Prisión preventiva para mototaxista que llevó cadáver de mujer en colchón

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El hombre que llevó en su mototaxi junto a dos personas el cadáver de una mujer dentro de un colchón en San Martín de Porres, recibió nueve meses de prisión preventiva. La Fiscalía consiguió esta medida mientras se investiga por el delito de homicidio calificado.

Investigación en proceso

La Décimo Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte (Segundo Despacho) logró en una audiencia el encarcelamiento preventivo de Darwin Cruz Vásquez (43). Los otros dos individuos que dejaron el cuerpo de una fémina en la calle C con la avenida Pacasmayo, están en proceso de identificación.

Tras ser alertados por los vecinos, representantes del Ministerio Público y efectivos de la Policía Nacional acudieron al lugar para comenzar las diligencias preliminares. Gracias a una cámara de seguridad se logró rastrar al vehículo menor y al conductor, que finalmente fue capturado en flagrancia.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía logra nueve meses de prisión preventiva para hombre por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de una mujer por identificar, en San Martín de Porres. La investigación está a cargo de la Décimo Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de... pic.twitter.com/7mcGDbZrsP — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 19, 2026

Los elementos que expuso y sustentó la Fiscalía para obtener la prisión preventiva fue el acta de intervención policial, declaración de los agentes que participaron en el lugar de los hechos, las grabaciones de las cámaras de videovigilancia, las pericias químico-biológicas forenses, entre otros.

Mientras la investigación sigue en curso y se determina el grado de responsabilidad de Cruz Vásquez, será recluido en un establecimiento penitenciaron para que cumpla con la medida aplicada en su contra.

Crimen de mujer extranjera

Este macabro hecho ocurrió el pasado jueves 15 de enero, cuando tres sujetos a bordo de una mototaxi dejaron un colchón frente a una vivienda de la avenida Pacasmayo. Uno de ellos cubrió la placa de la unidad para tratar de que no sea captada por una cámara y tras abandonar el cuerpo, huyeron de la zona.

La grabación permitió la captura de Cruz, quien era el que conducía el vehículo menor y en su declaración a la policía, confesó que fue contratado por tres ciudadanos extranjeros que responden a los nombres de Alex, Dark y Adriana. La víctima también era de otra nacionalidad.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | El cuerpo de una mujer sin vida fue encontrado en San Martín de Porres dentro de un colchón y envuelta en una frazada. Un video delata a dos sujetos cómplices que llegaron a bordo de una motocicleta.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34... pic.twitter.com/M3cBahHIOs — Exitosa Noticias (@exitosape) January 16, 2026

Agregó que no pensó que dentro del objeto que le pidieron llevar hubiera un cuerpo y que no notó nada extraño durante el trayecto. No obstante, la PNP considera improbable que no se percatara de lo que trasladó.

Por su participación en el crimen de una mujer en San Martín de Porres, al abandonar un colchón con un cadáver en su interior, se ordenó nueve meses de prisión preventiva contra Darwin Cruz Vásquez. Los otros implicados están en proceso de identificación.