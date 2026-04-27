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Tras afectaciones por lluvias

Alerta en Lambayeque: Confirman 80 casos de leptospirosis en lo que va del 2026

En lo que va del año 2026, la región Lambayeque ya registra 80 casos de leptospirosis, según confirmó la Dirección Regional de Salud (Diresa). Ante la emergencia, se mantiene en vigilancia sanitaria activa en zonas de aguas estancadas.

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Leptospirosis cobra tres vidas en Piura: Diresa refuerza vigilancia ante elevado Composición Exitosa

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 27/04/2026

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A fines de abril, Lambayeque registra 80 casos confirmados de leptospirosis en lo que va del 2026, según anunció la Dirección Regional de Salud (Diresa). Si bien no se han reportado fallecidos, la región se mantiene en vigilancia sanitaria activa, especialmente en zonas de aguas estancadas.

Lambayeque mantiene vigilancia por leptospirosis

El incremento de casos se debe a las recientes lluvias intensas que afectan nuestro país, generando charcos, lodo y aguas contaminadas, lo que favorece la propagación de la bacteria Leptospira, que se transmite por contacto con agua o suelo contaminado con orina de animales, especialmente roedores.

Entre los grupos más vulnerables ante la infección bacteriana, se encuentran los niños, quienes juegan en charcos y aguas acumuladas, residentes de zonas con sanidad deficiente y personas que caminan descalzas y tienen heridas abiertas en los pies o realizan limpieza sin protección alguna.

En Lambayeque, los casos se concentran en las provincias de Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque, según informó a Andina la directora ejecutiva de Salud Integral a las Personas, Vanessa Siapo.

Dentro de Chiclayo, los distritos con personas más afectadas son La Victoria y José Leonardo Ortiz, donde hay agua estancada y colapsos en desagües.

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En tanto, se informó que todos los pacientes afectados han recibido tratamiento y, actualmente, se encuentran en recuperación. A diferencia de otras zonas como Tumbes y Piura, no se registran fallecidos hasta el momento.

@exitosachiclayo 🔵🔴 SE REGISTRAN 80 CASOS DE LEPTOSPIROSIS | Debido a la acumulación de aguas y colapsos de desagües, estos casos se vienen presentando en diversos distritos de la región. #exitosanoticias #exitosachiclayo #leptospirosis #chiclayo #salud ♬ Big News - Syafeea library

Síntomas de la leptospirosis

Es importante mencionar que, entre los principales y más frecuentes síntomas de la leptospirosis se encuentran fiebre alta, malestar general y decaimiento, dolor de cabeza y dolor muscular intenso, especialmente en las pantorrillas.

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En algunos casos, también se presentan ojos amarillentos (ictericia), náuseas, vómitos y dolor abdominal.

Estos indicios demandan atención médica inmediata, ya que el tratamiento no es similar a otras enfermedades febriles leves, es decir, infecciosas a causa de virus, bacterias y parásitos.

Según la Diresa, las personas que presentan mayor riesgo de complicaciones graves son las que poseen comorbilidades, como diabetes, hipertensión o enfermedades renales.

Minsa emite alerta epidemiológica por leptospirosis

El pasado 20 de marzo, el Ministerio de Salud (Minsa) emitió una alerta epidemiológica por leptospirosis, a fin de reforzar la vigilancia, detección y respuesta en todos los establecimientos de salud ante el incremento del riesgo.

La disposición se aplica en regiones declaradas en emergencia, como Lima, Piura, Cusco, Junín y San Martín, entre otras. La finalidad es asegurar una atención oportuna en centros de salud públicos y privados, en un contexto donde las lluvias han favorecido la propagación de la enfermedad.

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