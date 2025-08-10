Gamarra: Delincuentes roban más de S/100 mil en dinero y mercadería de tienda en emporio comercial

10/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El pasado viernes 8 de agosto, un hecho delincuencial ocurrió en una tienda de Gamarra. Resulta que dos delincuentes con el rostro cubierto ingresaron a este establecimiento y se llevaron un botín que asciende a 100 mil soles.

De acuerdo a la información a la que accedió a Exitosa, los sujetos no tuvieron que forzar la puerta de ingreso ya que contaban con el duplicado de la llave principal. Gracias a ello, pudieron llevarse mercadería valorizada en miles de soles más un importante monto de dinero que encontraron en la caja registradora.

Los propietarios de Fuxiasmoda, establecimiento asaltado por estos dos ladrones, conversaron con nuestro medio para dar mayores detalles del hecho. Por suerte, las cámaras de seguridad instaladas al interior del local lograron captar los rostros de los facinerosos en alta calidad.

Los propietarios de la tienda llegaron al establecimiento el último sábado como cualquier otro día de trabajo, pero se percataron que el lugar estaba desordenado y la caja registradora había sido violentada. Fue ahí cuando se percataron del robo.

"Somos una fábrica mayorista. El día viernes fuimos sorprendidos por un robo el cual nos dimos cuenta el sábado cuando abrimos la tienda muy temprano a hacer un inventario y nos dimos cuenta que la puerta estaba sin seguro, ya no había candado y nos dimos cuenta que alguien ingresó. Toda la tienda estaba en desorden, no había ni un sol en caja", iniciaron.

Seguidamente, expresaron que ya presentaron la respectiva denuncia ante la Comisaría de Apolo por lo que esperan que los agentes de la Policía Nacional del Perú investiguen a profundidad el caso y puedan recuperar parte de lo robado.

"Se dieron el lujo de entrar con una lleva que alguien proporcionó, de hecho que ha sido en complicidad con un extrabajador o un trabajador. Sacaron los fardos, volvieron a ingresar y salieron de nuevo. Ya se colocaron la denuncia en Apolo y estamos esperando que la policía haga su trabajo. En las cámaras se puede ver el rostro de los delincuentes", añadieron.

Por último, la propietaria aseguró que la pérdida de tal cantidad de dinero y mercadería podría afectar las deudas que cuentan con casas bancarias y sus operaciones en el mercado nacional e internacional.

"En estas temporadas almacenamos mercadería porque no solo abastecemos al mercado local, sino también al internacional por eso trabajamos con letras en los bancos. Es una pérdida considerable y esperamos que se recupere algo de esa pérdida", finalizó.

