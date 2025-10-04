'Generación Z': Efectivos policiales decomisan agua y alimentos en nueva jornada de manifestaciones

04/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El colectivo 'Generación Z' convocó a una nueva jornada de manifestaciones en las calles de la capital este fin de semana. Los protestantes se han reunido en diversos puntos del Centro de Lima. Ellos alzan su voz de protesta en contra del Gobierno de Dina Boluarte. Sin embargo, efectivos policiales decomisaron sus pertenencias.

Policías decomisan pertenencias a manifestantes

Durante la tarde de este sábado 4 de octubre cientos de ciudadanos se congregaron en la Plaza San Martín, lugar que se ha convertido en el principal punto de encuentro de las últimas manifestaciones en Lima, para esta nueva jornada de protestas.

Integrantes de 'Generación Z' junto a diversos colectivos ciudadanos entre ellos un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) marchan en contra del Poder Ejecutivo.

Al respecto, de acuerdo a un video difundido en la red social 'X' (antes Twitter) del medio Tejiendo redes comunitarias, se observa cómo efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) decomisan paquetes de agua, así como también alimentos que los ciudadanos habían llevado para este nuevo día de manifestación.

Los diversos protestantes alzaron su voz mostrándose en contra de la acción policial que pusieron todas sus pertenencias decomisadas en un carro de la Policía.

Colectivo 'Generación Z' llega al Congreso de la República

Ya a la noche, cuando a la par se desplegaba una cantidad de católicos devotos del Señor de los Milagros, a unas cuadras, específicamente en la avenida Nicolás de Piérola se desplegó una bandera gigante para emprender un recorrido hasta el Congreso de la República.

Los manifestantes portaban carteles y pancartas los cuales contenían mensajes condenando la ola de criminalidad, sicariato, delincuencia y extorsión que atraviesa el país en la actualidad.

Cabe resaltar que, la manifestación llegó a la avenida Abancay y continuó su recorrido hacia el Parlamento el cual ya era resguardado por rejas y cientos de agentes de la Policía Nacional como ya se dio en las anteriores jornadas de manifestación.

De momento, la paralización continúa de manera pacífica y no se reportan disturbios ni represión por parte de la PNP.

