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¡Culpa al conflicto!

Ministro de Energía y Minas sobre alza de combustibles: "Es por la guerra de EE. UU. contra Irán"

El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, responsabilizó al conflicto de Irán y Estados Unidos por el alza del precio en los combustibles pese al restablecimiento del GNV.

Minem responsabiliza a conflicto de Irán y EE. UU. de alza en combustibles
Minem responsabiliza a conflicto de Irán y EE. UU. de alza en combustibles (Minem)

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 16/03/2026

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El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, expresó que el alza del precio en los combustibles se mantiene pese a fin de la crisis del GNV debido al conflicto en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán que generó el cierre del estrecho de Ormuz por este último país. 

Crisis de GNV fue culpa de gobiernos previos

En diálogo con Canal N, el titular de Energía y Minas culpó nuevamente a los gobiernos anteriores por la crisis del GNV que se vivió hace algunas semanas.  Al respecto señaló que ya hay estudios para realizar una planta regasificadora como una solución inmediata si se presenta nuevamente un hecho similar.

Asimismo, fue cuestionado sobre si el Gobierno regulará los precios de los combustibles que continúan al alza pese que la crisis del GNV terminó, al respecto detalló dos aspectos importantes, además de descartar la medida.

"Hay dos fenómenos económicos que se conocen a nivel mundial que creo que es la especulación y el mercado negro, cuando hay escasez o restricciones la especulación hace su agosto a pesar de todo el esfuerzo que se hace por controlar y el segundo, regular precios que sería el mas loco y lo mas tonto porque cuando regulas un precio desaparece de la vitrina y aparece el mercado negro. Esta es una cuestión de días", señaló. 

Sin embargo, resaltó que el alza puede permanecer por el conflicto que se vive en el Medio Oriente, por "la guerra de Estados Unidos con Irán"  que genera que el barril de petróleo continúa encareciendo. 

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"Ya bajando la presión a la gasolina porque más de 350 mil vehículos están usando GNV obviamente esto va a tender a bajar, es cuestión de dos o tres días que se normalice el mercado", aseguró. 

Sumado a ello, aseveró que no hay escasez de GLP, pero hay problemas de logística generados por los oleajes anómalos que no permiten que el buque de Z Gas entregue el combustible, por lo que solo se está dependiendo de Pisco. 

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SPGL sobre GLP

La Sociedad Peruana de Gas Licuado advirtió que el abastecimiento del GLP aún puede tardar algunas semanas debido a que durante los 14 días de la crisis del GNV la producción del combustible se vio interrumpida. 

Entre las explicaciones señaló que el sistema de abastecimiento del combustible se encuentra en proceso de recuperación progresiva luego de la deflagración registrada por la ruptura del ducto de la empresa Transportadora de Gas del Perú de Camisea. 

El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, responsabilizó al conflicto entre Irán y Estados Unidos del alza del precio en el combustible. 

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