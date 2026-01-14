Congreso: Ministro Vicente Tiburcio fue citado por estado de emergencia y compra de avión para la PNP

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

La comisión de Fiscalización del Congreso aprobó citar al ministro del Interior, Vicente Tiburcio por el estado de emergencia en Lima y Callao y la compra de un avión para la Policía Nacional del Perú. Además, fueron convocados los titulares del Ministerio de Economía y Finanzas y Ministerio de Energía y Minas.

Tendrá que dar sus descargos

Con nueve votos a favor y cuatro en contra, este grupo de trabajo aprobó la invitación para el titular del MININTER para que ofrezca información sobre la medida tomada contra la inseguridad en la capital. El otro tema es el la adquisición de una aeronave para la PNP realizada en octubre del año pasado.

Fue el presidente de esta comisión, Elvis Vergara, quien hizo el pronunciamiento oficial tras conocer los resultados de la votación realizada. "Se ha aprobado la invitación al ministro del Interior conforme a los fundamentos expuestos, por lo tanto, queda expedita la invitación", manifestó el parlamentario de Acción Popular.

Previamente se aprobó convocar a los titulares del MEF, Denisse Miralles Miralles y al del MINEM, Luis Enrique Bravo de la Cruz. En el caso de estos dos funcionarios del Ejecutivo, su presencia será para ofrecer explicaciones sobre la actual situación de la empresa estatal Petroperú.

Estado de emergencia en Lima y Callao

Desde el 22 de octubre del año pasado se declaró en la capital un estado de emergencia ante la ola de criminalidad, que golpeó con mayor severidad al sector transporte. La medida se aplicó por 30 días, aunque desde entonces ha sido prorrogada, siendo la última vez el 20 de diciembre por el mismo lapso de tiempo.

Al respecto, el presidente de la República, José Jerí, manifestó que esta será ampliada el tiempo que sea necesario. "Es una herramienta que permite combatir con mayor rapidez cualquier tipo de incidencia. Lo voy a extender el tiempo que sea necesario para que nos permita, progresivamente, recuperar los índices de tranquilidad y seguridad", indicó.

Compra de avión para la PNP

El 31 de octubre último la Contraloría General de la República confirmó que el MININTER adquirió una aeronave en desuso para la Policía Nacional. Se trata de un Antonov AN-74 ofertado por la compañía Aero Express FZE, de Emiratos Árabes Unidos.

