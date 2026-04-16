Gobierno asciende de forma excepcional a 26 suboficiales PNP por "acción distinguida" contra el crimen

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Por sus valerosas intervenciones contra bandas criminales y delincuentes a nivel nacional, el Gobierno otorgó este miercóles 15 de abril el ascenso excepcional a 26 suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) por causal de acción distinguida.

Más de 20 suboficiales reconocidos por arriesgar la vida en operativos

Según el Ministerio del Interior, este reconocimiento aplica a las acciones ejecutadas por los efectivos policiales entre los meses de marzo y abril del 2026, donde pusieron en riesgo su vida para proteger a la ciudadanía.

La ceremonia, realizada la noche de este miércoles, estuvo a cargo del presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, junto al ministro del Interior, José Zapata, y el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, quienes impusieron las insignias de mando a los policías.

En representación del jefe de Estado, José Balcázar, el premier expresó el reconocimiento del Gobierno por el valor, entrega y sacrificio demostrado por los agentes del orden.

"Ustedes decidieron actuar cuando otros retroceden. Estos no son hechos aislados, son el reflejo de una Policía que enfrenta el crimen, que interviene y que protege a la ciudadanía dentro del marco de la ley", manifestó Arroyo.

El Gobierno otorgó el ascenso excepcional por acción distinguida a 26 suboficiales de la @PoliciaPeru en mérito a su valentía, compromiso y eficacia en el cumplimiento del deber, contribuyendo a la lucha contra la criminalidad y la protección de la ciudadanía.#SeguridadEnAcción pic.twitter.com/zsF7KBDcVB — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) April 16, 2026

Acciones que les valieron el ascenso por parte del Gobierno

Entre los efectivos ascendidos excepcionalmente, se encuentran agentes de la División de Investigación de Robos de la Dirección de Investigación Criminal (Divinrob - Dirincri), quienes desarticularon a la organización criminal "Los Injertos del Callao y Ventanilla" durante un megaoperativo el pasado 10 de abril.

Otro caso es el del suboficial técnico de tercera PNP Jancarlos Acosta Márquez fue ascendido a suboficial técnico de segunda por su participación al frustrar el robo a una agencia del Banco de la Nación en el centro comercial Minka, en el Callao, lo que le permitió capturar a cinco delincuentes.

Asimismo, dos agentes del Grupo Terna recibieron el ascenso a suboficiales de primera por frustar el robo a un cambista en Cercado de Lima, logrando la captura de los criminales que perpetraron el robo y la recuperación del dinero robado.

También fue ascendido a suboficial técnico de segunda el agente Joel Vásquez Torres, quien logró repeler el ataque de los integrantes de "Los Malditos del Mirador de Jaén" el pasado 8 de abril. Gracias a la intervención, los implicados fueron detenidos y se recuperó lo robado.

Este miércoles 15 de abril, el Gobierno ascendió de forma excepcional a 26 suboficiales de la PNP por causa de acción distinguida.