Jefe de la ONPE defiende traslado de material electoral: JNE y la PNP lo custodiaron "en todo momento"

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Tenso clima continúa. El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, defendió este martes 14 de abril ante la Comisión de Fiscalización del Congreso la transparencia en el traslado del material electoral de Elecciones 2026 y aseguró que la cadena de custodia "nunca se rompió".

Corvetto descarta "falta de control" durante proceso de traslado de material

El grupo de trabajo parlamentario citó al titular de la ONPE y al presidente del JNE, Roberto Burneo, para esta tarde, a fin de que rindan cuentas sobre los inconvenientes que impidieron el correcto desarrollo de los comicios del domingo 12 de abril. Sin embargo, Burneo no asistió y pidió reprogramar su declaración.

En tanto, Corvetto Salinas fue contundente al rechazar los señalamientos de congresistas como Kira Alcarraz sobre una supuesta falta de control durante el proceso. "Es fundamental que todos lo tengamos claro: la cadena de custodia de todo el material electoral nunca se rompió", enfatizó.

El funcionario detalló, a continuación, los protocolos aplicados, enfatizando en la rigurosa fiscalización que ejerció tanto el JNE como la Policía Nacional del Perú (PNP).

Explicó que, en primer lugar, todos los paquetes del material electoral se ensamblan con radiofrecuencia y que, una vez sellados y encajados, las cajas se empaquetan y sellan nuevamente con el mismo sistema.

Piero Corvetto, jefe de la ONPE: La cadena de custodia del material electoral nunca se rompió



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"Esos son los paquetes que, en presencia de los fiscalizadores del JNE, se arman y se llenan los camiones. De ahí, parten a San Pedro, donde tenemos una explanada que alquilamos para desplegar el material electoral. Siempre en compañía de la PNP, que ha estado, en todo momento, dispuesta a acompañar", señaló Corvetto.

Destaca la presencia de otras instituciones

El titular de la ONPE agregó, ante los congresistas, que el material electoral viaja con estrictas medidas de seguridad, pues cuenta con un precinto, es decir, un código de identificación de cada uno de los paquetes.

"Ese número de precinto de seguridad lo tiene ONPE y el Jurado Electoral Especial (JEE) y cuando llega al local de votación, el precinto se quiebra y se sabe exactamente cuál es el código de material", precisó.

Finalmente, en un intento por reafirmar la transparencia y seguridad del proceso, Corvetto mencionó la presencia permanente de otras instituciones. "Las FF.AA. están adentro. Y, en muchos casos, la presencia masiva de la Defensoría del Pueblo, y en otros casos, el resto de (observadores) de la Misión de Observación Electoral", dijo.

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, aseguró que la cadena de custodia policial y del JNE durante el traslado del material electoral "nunca se rompió".