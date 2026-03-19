Aldo Prieto confirma ante el Congreso que obra de la Nueva Carretera Central no se ha detenido

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Aldo Prieto, ministro de Transportes y Comunicaciones, respondió este jueves, un pliego interpelatorio que consta de 22 preguntas sobre la resolución de contrato de asistencia técnica y recorte presupuestal en el proceso de la Nueva Carretera Central, el Puente Santa Rosa y la Vía Expresa Santa Rosa.

En ese contexto, el titular del MTC defendió la continuidad de los proyectos y rechazó cualquier señal de paralización, al tiempo que enfatizó el compromiso del Ejecutivo con el desarrollo de infraestructura estratégica.

Nueva Carretera Central

Durante su intervención, Prieto aseguró que la Nueva Carretera Central no ha sido detenida y que cuenta con respaldo técnico y financiero suficiente.

"La Nueva Carretera Central no se ha paralizado, contará con los recursos presupuestales necesarios y su viabilidad técnica está plenamente asegurada", afirmó ante la representación nacional.

Remarcó que el proyecto dispone de 600 millones de soles para iniciar su primer tramo, incluyendo una asignación adicional de 400 millones de soles para garantizar que las máquinas empiecen a operar antes del 28 de julio de 2026.

En relación con los cuestionamientos sobre un presunto "sabotaje presupuestal", el ministro descartó cualquier irregularidad y precisó que la reducción del monto inicial en la Ley de Presupuesto no compromete la ejecución del proyecto.

Cláusulas anticorrupción

Respecto a la resolución del contrato de asistencia técnica vinculada a la obra, el titular del MTC indicó que Provías Nacional actuó conforme a criterios técnicos y legales, amparándose en cláusulas anticorrupción del contrato.

Detalló que la decisión se sustentó en información oficial y hechos verificables, con el propósito de resguardar el interés del Estado.

En ese contexto, detalló que la decisión involucró a la empresa EGIS, que formaba parte del esquema de asistencia técnica del proyecto a través de PMO Vías.

No obstante, el ministro aclaró que la situación fue encauzada mediante mecanismos contractuales de solución de controversias. De ese modo, Provías Nacional y PMO Vías activaron un proceso de trato directo que derivó en un acuerdo suscrito el 12 de marzo, el cual garantiza la continuidad del servicio de asistencia técnica bajo condiciones reforzadas de supervisión, integridad y responsabilidad.

"El servicio no ha sido suspendido ni cancelado; por el contrario, continúa vigente con estándares más exigentes", precisó.

Además, el ministro explicó que su sector evaluó riesgos legales, económicos y sociales antes de adoptar dicha medida, incluyendo posibles arbitrajes, sobrecostos y efectos en la población.

Finalmente, el titular del MTC resaltó que el proceso de interpelación permitió transparentar el estado real de los proyectos y fortalecer la confianza pública.