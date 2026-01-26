Gobierno impulsa proyecto de ley de la Industria para la Defensa para fortalecer la seguridad nacional

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó que aprobó el Proyecto de Ley de la Industria para la Defensa, quedando expedita para su envío al Congreso de la República, a fin de que pueda ser debatida y, posteriormente, ser aprobada en el Pleno.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Defensa (Mindef), la norma permite la producción, ensamblaje, mantenimiento y desarrollo de bienes y servicios para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), bajo criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental.

Orientada a fortalecer la seguridad nacional

Uno de los más aspectos más importantes que permitirá la referida ley - de hacerse realidad - es la construcción de naves de pesca y de uso naval por encargo de empresas y países, en la empresa de Servicios Industriales de la Marina (SIMA Perú S.A.C.), considerado como un "paso histórico" para el desarrollo industrial nacional, permitiendo generar nuevas capacidades tecnológicas y puestos de trabajo.

A través de la transferencia tecnológica y la formación de capital humano, el Mindef impulsa el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, en articulación con el sector privado, la academia y la inversión nacional e internacional, "como parte de un ecosistema industrial moderno, competitivo y orientado al crecimiento económico del país".

Quien destacó esta iniciativa fue el ministro de Defensa, César Díaz Peche, al señalar que la norma está orientada a fortalecer la seguridad nacional y el desarrollo económico del país, aseverando que sus sector busca liderar este proceso de manera responsable y transparente.

"Permitirá, entre otros aspectos, reducir la dependencia con el exterior, fortalecer la cadena de suministros militares y generar mayor autonomía estratégica para el Estado, asegurando una respuesta más eficiente ante las necesidades de la seguridad y defensa nacional", mencionó.

Caso 'Chifagate': Ministro de Defensa asegura que José Jerí dará pormenores a la Fiscalía

Frente a la crisis política generada tras la confirmación de las reuniones fuera de agenda del presidente José Jerí Oré con el empresario chino Zhihua Yang, el ministro de Defensa, César Díaz Peche, no fue ajeno a esta situación al interior del Gobierno, mencionando que el mandatario dará sus descargos cuando lo convoque el Ministerio Público.

"Hemos escuchado que el Sr. presidente va a acudir a la Fiscalía como corresponde (...) explicará los pormenores de tal manera que la población sepa verdaderamente lo que ha sucedido en esas acciones", comentó en Chosica, el martes 20 de enero.

Sin embargo, al ser consultado sobre "si pone las manos al fuego por el presidente", respondió que "escucharemos", en referencia a que esperan que las disculpas públicas que ofreció el domingo 18 de enero por la madrugada, puedan ser ratificadas al momento que sea citado.

En medio de la sombras del caso que ha puesto en tela de juicio la credibilidad del jefe de Estado, desde el Mindef impulsan la Ley de la Industria para la Defensa como eje de la seguridad, la defensa nacional y el desarrollo económico del Perú.