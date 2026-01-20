Ministro de Defensa sobre reunión de Jerí con empresario chino: "El presidente explicará en la Fiscalía lo que ha pasado"

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Frente a la crisis política generada tras la confirmación de las dos reuniones fuera de agenda del presidente José Jerí Oré con el empresario chino Zhihua Yang, el ministro de Defensa, César Díaz Peche, dejó en las propias manos del mandatario, los argumentos que planteará cuando le toque ser citado por el Ministerio Público.

Como es de conocimiento, desde el Parlamento ya han empezado a tomar acciones por los encuentros extraoficiales con el citado hombre asiático, puesto que, a la fecha ya son dos mociones de censura y una de vacancia formuladas contra su continuidad en el cargo.

"Presidente explicará los pormenores del asunto"

Desde Chosica, como parte de una inspección a la quebrada San Antonio frente a la posibilidad de que pueda activarse por la temporada de intensas lluvias previstas para los próximos 60 días, el titular del Ministerio de Defensa no fue ajeno sobre la situación que atraviesa el jefe de Estado; en ese sentido, precisó que dará sus descargos cuando lo convoquen.

"Hemos escuchado que el Sr. presidente va a acudir a la Fiscalía como corresponde y también a la Comisión de Fiscalización del Congreso. En esos dos lugares, el presidente explicará los pormenores de tal manera que la población sepa verdaderamente lo que ha sucedido en esas acciones", comentó.

Sin embargo, al ser consultado sobre "si pone las manos al fuego por el presidente", respondió que "escucharemos", en referencia a que esperan que las disculpas públicas que ofreció el domingo por la madrugada puedan ser ratificadas al momento que sea citado en ambos instancias.

Presidente se pone a derecho por el "Chifagate"

Ante la ola de críticas en su contra por las reuniones con el empresario chino Zhihua Yang, el presidente José Jerí envió dos oficios a la Comisión de Fiscalización y a la Fiscalía de la Nación para que brinde sus explicaciones del caso, en medio las iniciativas impulsadas que giran sobre sí para que deje el cargo.

"Esta disposición se formula en estricto respeto a los principios de transparencia, colaboración institucional y responsabilidad pública, con el objetivo de contribuir al adecuada esclarecimiento de los hechos", menciona sus documentos con fecha 19 de enero.

Sobre las figuras que se están adoptando para removerlo de Palacio de Gobierno, en caso de ir por la censura se requieren 66 votos, en el caso de la vacancia 87 votos, también aprobados por la representación nacional en el Pleno.

Mientras el Parlamento empieza a dividirse por si oportuno censurar o vacar a José Jerí, desde el Gabinete, el ministro de Defensa mencionó que espera sus descargos, en especial la población en general.