Sedapal anuncia corte de agua para el miércoles, 12 de noviembre: ¿Tu distrito se verá afectado?

11/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció a través de su canal de difusión de WhatsApp que tiene corte programado en al menos cuatro distritos de Lima Metropolitana para el miércoles, 12 de noviembre. Revisa en esta nota si tu zona se verá afectada.

¿En qué distritos no habrá agua este miércoles?

Según el último reporte de la empresa estatal, la interrupción temporal del servicio de este miércoles se debe a trabajos de mantenimiento y limpieza en las redes y reservorios principales para garantizar que el recurso hídrico llegue sin problemas ni inconvenientes a los hogares de la capital.

En ese marco, reveló que en caso de que el usuario se percate de que el agua aún llega a su hogar en el tiempo anunciado, no duden en comunicarse con el Aquafono (01) 317-8000, teniendo tu número de suministro a la mano para saber el motivo de la demora. A continuación, revisa si tu distrito se verá afectado con la medida y toma tus precauciones.

Corte de agua en Santiago de Surco

Horario de corte: Desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. Áreas afectadas: Urb. Las Lagunas, Urb. El Mirador, Urb. San Jorge.

Urb. Las Lagunas, Urb. El Mirador, Urb. San Jorge. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 299.

Sin agua en Villa María del Triunfo

Áreas afectadas: Lote 01 de la Mz. SA1 del Pueblo Joven Nueva Esperanza R-06: A.H. Nueva Esperanza Comité 19-A, A.H. Nva. Esperanza Comité 22A-1, A.H. Nva. Esperanza Comité 42A, A.H. Nva. Esperanza Comité 22A-3, A.H. Nva. Esperanza Comité 22D, A.H. Comité 52C Zona 4-PJ. Nueva Esperanza. A.H. Mario Vargas Llosa, A.H. Nva. Esperanza Comité 42B, A.H. Nva. Esperanza Comité 15A, A.H. Nva. Esperanza Comité 26 B1, A.H. Nva. Esperanza Comité 1A, Nva. Esperanza Comité 26C, A.H. Nva. Esperanza Comité 51B. R-16: PJ. Nueva Esperanza, A.H. Virgen de Lourdes.

Lote 01 de la Mz. SA1 del Pueblo Joven Nueva Esperanza R-06: A.H. Nueva Esperanza Comité 19-A, A.H. Nva. Esperanza Comité 22A-1, A.H. Nva. Esperanza Comité 42A, A.H. Nva. Esperanza Comité 22A-3, A.H. Nva. Esperanza Comité 22D, A.H. Comité 52C Zona 4-PJ. Nueva Esperanza. A.H. Mario Vargas Llosa, A.H. Nva. Esperanza Comité 42B, A.H. Nva. Esperanza Comité 15A, A.H. Nva. Esperanza Comité 26 B1, A.H. Nva. Esperanza Comité 1A, Nva. Esperanza Comité 26C, A.H. Nva. Esperanza Comité 51B. R-16: PJ. Nueva Esperanza, A.H. Virgen de Lourdes. Horario de corte: Desde las 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

Desde las 9:00 a.m. a 7:00 p.m. Sector 312.

Motivo: Trabajos de empalme de la línea de impulsión de DN 250 mm y línea de aducción de DN 200 mm.

También habrá corte del servicio en las siguientes zonas, en el mismo horario: R-17: A.H. Virgen de Lourdes, A.H. Virgen de Lourdes Comité 10 Norte, A.H. Virgen de Lourdes Comité 13, A.H. Virgen de Lourdes Comité 16 Norte-A, A.H. Virgen de Lourdes Ampliación Comité 2 Sur, P.I. Central Unificada Perú con futuro, A.H. Virgen de Lourdes Comité 14 Sur. Cuadrante: Av. Ramiro Merino, Av. 26 de Noviembre, Jr. Libertad, Av. 7 de Junio, Zona Intangible, Av. 12 de Octubre, jirón Canta, jirón Paruro, pasaje El Corregidor, Calle Las Palmeras, calle 3 de Octubre.

Interrupción del servicio en el Rímac

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. San Juan de Amancaes, A.H. San Juan de Amancaes II etapa.

A.H. San Juan de Amancaes, A.H. San Juan de Amancaes II etapa. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 203.

En Pachacámac

Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión : Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 430.

Áreas afectadas: A.H. Portada de Manchay II Ampliación, Sector San Pablo Mirador, A.H. Portada de Manchay III, Asoc. Viv. Franja Comercial Santa Catherine.

En resumen, Sedapal alista un corte programado para este miércoles, 12 de noviembre, en al menos cuatro distritos de Lima, según el último reporte de la empresa estatal.