SJL: Delincuentes roban bicicleta terapéutica de menor con Síndrome de Down tras hacerse pasar como inquilinos

11/11/2025 / Exitosa Noticias

En el marco del estado de emergencia, en el distrito de San Juan de Lurigancho, desalmados sujetos robaron la bicicleta terapeútica de un menor de edad de 8 años con Síndrome de Down tras hacerse pasar por inquilinos para ingresar a inmueble.

Delincuentes roban bicicleta terapéutica

De acuerdo a las cámaras de seguridad del lugar, un automóvil de color negro se ubicó en exteriores del edificio en el que vive el niño junto a sus padres, de allí descendieron dos sujetos que, de acuerdo a las víctimas, se encontraban vestidos con ropa deportiva.

Acto seguido, los delincuentes se hicieron pasar por inquilinos e ingresaron al interior del predio, ubicado en la cuadra 5 de la avenida Canto Grande, en donde la famila alquila un departamento, aprovechando que estos no se encontraban allí.

Posteriormente, sustrajeron la bicicleta terapéutica del infante que tiene un costo elevado la cual era utilizada para su terapia que le ayudaba a fortalecer sus piernas por recomendación médica.

Además, los hampones hurtaron electrodomésticos entre los que se encontraba un televisor y una laptop, valorizados en más de 15 mil soles. También, se llevaron otras dos bicicletas y documentos personales como DNI y tarjeta del Conadis.

Madre de familia se pronuncia

Un equipo de Exitosa pudo conocer que la madre del menor de 8 años se encuentra mortificada tras este robo de la herramienta que era indispensable para la salud de su primogénito y que es difícil de encontrar.

Además, que la bicicleta era especial para que su hijo que también padece de hipotonía muscular camine y no tenga dificultades.

"A mí como madre de familia de un niño con Síndrome de Down lo que me duele es el tema de la bicicleta que es un instrumento para que le ayude a desarrollarse físicamente. Además las bicicletas de su papá que también han sido sustraidas", manifestó.

Caso en investigación

Luego del robo, las víctimas acudieron a la comisaría de Caja de Agua para realizar la denuncia, sin embargo, no recibieron el apoyo oportuno por parte de las autoridades.

Segun denuncia el caso recién se encuentra en investigación tras haberse revelado públicamente. El número para cualquier ayuda es el 942498730.

"Se está investigando, pero recién el lunes entregamos las evidencias, pero las teníamos el mismo día del robo, a las 11 de la noche ya lo teníamos, pero la Policía dijo que se entreguen el día de la cita", sostuvo la madre de familia.

