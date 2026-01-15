Gobierno promueve profesionalización de conductores mediante decreto supremo

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con el objetivo de que cada vez haya más conductores profesionales en el transporte público, el Gobierno de José Jerí emitió un decreto que crea un Régimen Temporal Excepcional que lo promueve. Esto se realizará a través de diversos programas que serán anunciados en beneficio para este sector.

Existe un déficit de conductores

A través del Decreto Supremo N° 003-2026-MTC publicado hoy en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del diario El Peruano, se aprobó esta medida. La Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal identificó un déficit de choferes aptos para el servicio público, se detalla en uno de los considerandos.

Se menciona además que la creación de un Régimen Temporal Excepcional es necesario y que debe ser "voluntario y sin fines de lucro". Esto con el objetivo de promover la profesionalización de conductores, contribuyendo así a garantizar la continuidad del servicio público de transporte terrestre de personas y de mercancías en general.

Para hacer esto efectivo, se decretó la creación de programas de Entrenamiento en la Conducción desarrollados por empresas de transporte terrestre. La finalidad es que de forma progresiva conductores profesionales se incorporen al servicio público de transporte terrestre, según se explica en el primer artículo.

La vigencia de este régimen se ha establecido en dos años desde su promulgación y beneficiará a aquellos interesados en postular a las licencias de conducir profesionales de la clase A, en las categorías III-a, III-b y III-c. Precisa que los encargados serán las compañías de transporte terrestre regular de personas y de mercancías en general.

Postulantes deberán contar con constancia

Aquellos conductores que quieran presentarse al curso, deberán presentar la Constancia de haber realizado y culminado satisfactoriamente el Programa de Entrenamiento en la Conducción, emitida y registrada en la plataforma implementada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Con respecto a este plan, el aspirante la realiza después de la fase de formación en la Escuela de Conductores y previo a la de evaluación de conocimientos de habilidades en la conducción en el centro de prueba. Para la licencia A III-a o A III-b se requerirán de 150 horas, mientras que para la A III-c serán 180 horas.

Para promover la profesionalización de conductores de transporte público, el Gobierno emitió un Decreto Supremo que promueve su formación mediante programas. La vigencia será de dos años e impartida por empresas de transporte de personas y mercancías en general.