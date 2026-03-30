Gobierno de Trump devuelve al Perú 48 piezas culturales precolombinas recuperadas en su territorio

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de sus páginas, el FBI dio a conocer este lunes que le hicieron la entrega al Perú de 48 reliquias culturales vinculadas a la época precolombina en el Perú. Estos fueron devueltos a través de una ceremonia de repatriación el último 24 de marzo.

Los objetos iban a ser traficados

Tras diversas investigaciones por parte del FBI en los estados de Nuevo México y Nevada, se lograron recuperar los 48 objetos en buen estado.

Estos objetos abarcan desde ornamentos de plata, pinturas y así como artículos textiles de la época colonial. Muchos de estos artefactos están vinculadas a la culturas precolombinas como la Chancay.

Las reliquias pasaron por un exhaustivo proceso de investigación y análisis jurídico en Santa Fe y Las Vegas, donde se confirmó que su procedencia era peruana.

Siguiendo estos procedimientos, el gobierno de Estados Unidos le entregó las piezas a Rodolfo Coronado, embajador de Perú en Washington, en una ceremonia de repatriación el 24 de marzo.

"Nos complace ver que estos objetos regresen a casa para que pueden ser apreciados y disfrutados aún más" comentó el delegado del FBI, Heith Janke.

The FBI, working closely with the Peruvian Minister of Culture and the Embassy of Peru, returned 48 cultural artifacts on March 17, followed by a repatriation ceremony on March 24 in Washington, D.C.



The artifacts—ranging from colonial-era paintings and textiles to ceramics and... pic.twitter.com/XY9gH6Mpgc — FBI (@FBI) March 30, 2026

Devolución que fortalece lazos diplomáticos

El departamento del FBI consideró este acontecimiento como un cumplimiento exitoso de un acuerdo bilateral entre los Estados Unidos y Perú, en donde se limita la importación de artículos arqueológicos y etnológicos implementada desde 1997.

Esta ley fue implementada por el Departamento de Estado con el fin de evitar el tráfico y proteger el patrimonio cultural.

"Al unirnos hoy, hemos hecho más que devolver estos objetos irremplazables. (...) Hemos reafirmado el compromiso que comparten nuestros países para combatir el comercio ilícito de bienes culturales." dijo Darren Beattie, funcionario de la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de los Estados Unidos.

El tráfico de estos bienes culturales es considerado como un fenómeno que se extiende por toda la región, donde los artefactos son saqueados y terminan en mercados internacionales como Estados Unidos.

El Perú ha logrado repatriar más de 1700 de estos objetos desde 2023, gracias a la colaboración de medios internacionales.

Al cumplirse 200 años de relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos. y Perú, las autoridades mostraron su iniciativa de fortalecer su alianza. También manifestaron que cada artefacto recuperado no solo significaría el resultado de una exitosa investigación, sino de la preservación de la historia para generaciones futuras.